Centros de salud provinciales comienzan a usar el nuevo sistema digital de gestión de personal

Doce Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del departamento Paraná son los primeros efectores de la provincia en incorporarse al Sistema Integral de Gestión y Administración de Personal (SIGAP). Se trata de una herramienta digital que simplifica y acelera los procesos administrativos de los trabajadores del sector.

La implementación del sistema fue anunciada recientemente por los ministros de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y de Salud, Daniel Blanzaco. La nueva plataforma permite a las y los trabajadores gestionar sus licencias médicas, consultar su legajo personal y acceder al historial de trámites desde cualquier dispositivo con internet, sin necesidad de realizar gestiones presenciales.

Además, el SIGAP brinda a directivos y áreas de recursos humanos herramientas y criterios comunes para gestionar al personal de manera más ordenada, eficiente y transparente. Cabe señalar que el sistema fue adaptado a las necesidades específicas del sector salud y comenzará a implementarse de manera gradual en toda la provincia, incorporando actualizaciones y mejoras a medida que avance su despliegue.

Como parte de esta etapa, se realizaron capacitaciones dirigidas a directivos y responsables de recursos humanos de los 12 centros de atención primaria incorporados al sistema. Entre ellos se encuentran el Centro Regional de Referencia Dr. Arturo Oñativia y establecimientos de salud de Paraná, San Benito, Villa Urquiza y Oro Verde.

La iniciativa para el sector es coordinada desde la Dirección general de la Comisión Médica Única, junto al equipo técnico del SIGAP, dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos de la provincia. Ambos organismos funcionan bajo la órbita del Ministerio de Gobierno y Trabajo, a través de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.