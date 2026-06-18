El Gabinete Municipal analizó la puesta en marcha de TDI y los principales proyectos para el segundo semestre

La reunión de trabajo se realizó este miércoles en la Casa de la Costa y fue encabezada por la intendenta Rosario Romero. Participaron secretarios y subsecretarios del Departamento Ejecutivo.

El Gabinete Municipal mantuvo una reunión de trabajo para evaluar el avance de las principales políticas públicas y coordinar la agenda de gestión para los próximos meses.

Uno de los ejes centrales de la reunión fue la implementación de la Tramitación Digital Inteligente (TDI), el nuevo sistema desarrollado íntegramente por equipos municipales que transformará la forma de gestionar los expedientes y trámites de la administración local.

«Es una nueva manera de pensar la Municipalidad y la tramitación de todos los expedientes. Se trata solamente de un nuevo paradigma de gestión pública que busca mejorar la transparencia, la eficiencia y la trazabilidad», explicó el jefe de Gabinete, Santiago Halle.

El funcionario destacó que la herramienta permitirá reducir los tiempos de respuesta, simplificar los trámites para vecinos y organizaciones, integrar los sistemas municipales y optimizar la toma de decisiones mediante el uso de información y datos de gestión. Además, señaló que la implementación comenzará entre julio y agosto, acompañada por un proceso de capacitación destinado a colegios profesionales, vecinales, clubes y organizaciones de la sociedad civil.

Halle remarcó también que el sistema fue desarrollado íntegramente por trabajadores y profesionales de la Municipalidad de Paraná, lo que permitió diseñar una herramienta adaptada a las necesidades de la administración y de la comunidad.

Durante el encuentro también se repasó el estado de las principales obras y programas que impulsa el Municipio. Entre ellos, la próxima puesta en funcionamiento del Parque Solar Fotovoltaico, el avance de la obra de Circunvalación y la etapa final de la intervención de integración sociourbana en Puerta del Sol–Puerto Sánchez.

Asimismo, se analizaron los avances del Plan 100 % LED, el Plan Calle a Calle y la incorporación de la nueva planta de asfalto en frío, que ya se encuentra operativa y permitirá incrementar la capacidad de bacheo y mantenimiento de la red vial con un método más eficiente y sostenible.

Las reuniones de gabinete forman parte de la dinámica de trabajo de la gestión municipal para fortalecer el vínculo entre las distintas áreas, realizar el seguimiento de las políticas públicas y coordinar las acciones previstas para el segundo semestre del año.