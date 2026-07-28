Encontraron muerto en su vivienda al concejal Darío Báez

El edil fue hallado este martes después de ausentarse sin aviso a la sesión del cuerpo legislativo paranaense. Se presume que se trataría de una autodeterminación.

Este martes fue encontrado muerto en su vivienda el concejal libertario de Paraná Darío Báez. Fue hallado ahorcado a tempranas horas por su hijo menor.

Báez debía presentarse este martes por la mañana en la sesión ordinaria del HCD. Sin embargo, tras constatar su ausencia, sus familiares confirmaron su fallecimiento en su vivienda del barrio Santa Lucía.

El concejal paranaense, según fuentes cercanas a la familia, venía atravesando algunos problemas familiares que le abrían causado algún tipo de depresión.

El cuerpo del concejal libertario fue trasladado a la morgue de Oro Verde para realizar la autopsia correspondiente para descartar cualquier duda sobre las causas de fallecimiento.

Báez había llegado al Concejo Deliberante de Paraná con el sello de La Libertad Avanza y luego se constituyó en referente de Provincias Unidas en Entre Ríos. El hecho genera gran conmoción en el ámbito político de la ciudad ya que era considerado un buen político y mejor persona.

Darío Báez tenía 45 años y era padre de familia.