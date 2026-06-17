Día de la Bandera en Paraná: inaugurarán la plaza Primera Junta con la Peña de la Esperanza

La Municipalidad celebrará este sábado la puesta en valor de la Plaza Primera Junta, una obra surgida del Presupuesto Participativo. Habrá acto por el Día de la Bandera, espectáculos, stands y actividades recreativas para toda la familia.

La Municipalidad de Paraná realizará este sábado 20 de junio la inauguración de la renovada Plaza Primera Junta, ubicada en la intersección de Gendarmería Nacional y Amaro Villanueva, en barrio Mariano Moreno. La actividad se desarrollará entre las 10:30 y las 16 y contará con propuestas culturales, recreativas y comunitarias para vecinos de todas las edades.

La jornada incluirá el acto conmemorativo por el Día de la Bandera, además de una peña comunitaria, espectáculos artísticos, stands institucionales, cantina y diversas actividades destinadas a las familias.

La puesta en valor del espacio público fue posible a partir de una iniciativa impulsada por vecinos de la Zona Comunal Central Norte a través del Presupuesto Participativo.

Una obra elegida por los vecinos

El proyecto denominado “Puesta en Valor y Refacción Plaza Mariano Moreno” fue seleccionado mediante el mecanismo de participación ciudadana que permite a los vecinos definir prioridades para sus barrios.

La propuesta tuvo como objetivo recuperar uno de los principales espacios públicos de la zona, promoviendo la recreación, el encuentro comunitario y la integración social.

Las obras realizadas incluyeron la restauración del monumento central, la construcción de un playón deportivo con media cancha de básquet y la renovación integral del sector de juegos infantiles.

Mejoras en accesibilidad y seguridad

Además de los nuevos espacios recreativos, se incorporaron juegos accesibles para personas con discapacidad y se ejecutaron trabajos destinados a mejorar la accesibilidad del predio.

Entre las intervenciones también se destacan la colocación de nuevo mobiliario urbano, mejoras en la iluminación, tareas de parquización y la construcción de rampas de acceso.

Desde el Municipio señalaron que estas acciones apuntan a fortalecer la seguridad, la inclusión y la calidad de los espacios públicos destinados al uso comunitario.

Peña comunitaria y actividades culturales

La inauguración se desarrollará junto a la tradicional Peña de la Esperanza, organizada de manera articulada con la Comunidad Nuestra Señora de la Esperanza.

Durante la jornada participarán estudiantes, artistas locales e instituciones de la zona que ofrecerán distintas expresiones culturales y recreativas.

Como cierre de las actividades, se compartirá una chocolatada con facturas destinada especialmente a las infancias que concurran al evento.

Celebrar la participación ciudadana

Desde la organización destacaron que la actividad busca poner en valor el trabajo conjunto entre vecinos e instituciones para concretar mejoras en los barrios.

Asimismo, remarcaron que la recuperación de la Plaza Primera Junta representa el resultado de una iniciativa construida colectivamente y financiada a través de herramientas de participación ciudadana.

La jornada será abierta a toda la comunidad y tendrá como objetivo celebrar la transformación de un espacio público que vuelve a convertirse en punto de encuentro para los habitantes de la zona.