Habilitaron una nueva red de agua potable en la vecinal Florida

Finalizaron los trabajos de enlace y puesta en funcionamiento de un nuevo sistema de distribución de agua potable. El servicio se normalizará de manera gradual en los sectores afectados por las tareas.

La nueva red de agua potable en la vecinal Florida quedó habilitada tras la finalización de una serie de trabajos ejecutados en distintos puntos del barrio, en el marco de las obras de saneamiento que se desarrollan en Paraná.

Las tareas consistieron en la realización de tres enlaces de cañerías distribuidoras del suministro ubicados en las intersecciones de avenida Francisco Ramírez y Salvador Ezpeleta, Ezpeleta y Pedro León Aquino, y Ezpeleta y Sudamérica. Con estas intervenciones quedó operativo un nuevo sistema de distribución de agua potable para los vecinos de la zona.

Los trabajos formaron parte de la obra denominada “Saneamiento Profundo de la Trama Vial de la ciudad de Paraná”, un proyecto integral que contempla mejoras en la infraestructura urbana y en los servicios esenciales.

Mejoras en la distribución del servicio

Además de la puesta en funcionamiento de la nueva red, la obra incluyó la concreción de nuevas conexiones domiciliarias para los frentistas alcanzados por las intervenciones realizadas en calles Candiotti y Ezpeleta.

Desde el área técnica indicaron que las tareas permitirán optimizar el abastecimiento y mejorar las condiciones de distribución del agua potable en el sector, acompañando las obras de renovación vial que se ejecutan en la zona.

Las nuevas conexiones fueron incorporadas a la red recientemente habilitada, lo que permitirá brindar un servicio más eficiente y acorde a las necesidades de los habitantes del barrio.

Normalización progresiva

Tras la culminación de los trabajos, se informó que el restablecimiento del suministro se producirá de manera gradual y progresiva durante la tarde y la noche en los sectores cercanos a los puntos intervenidos.

Las autoridades recomendaron a los usuarios hacer un uso racional del agua mientras se completa el proceso de normalización y estabilización de la presión en toda el área de influencia.

Con la habilitación de esta nueva infraestructura, la Municipalidad continúa avanzando con las obras de saneamiento y renovación de servicios que forman parte del plan de mejora de la trama vial y de las redes básicas de la ciudad.