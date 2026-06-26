Franco Colapinto terminó octavo y fue el mejor Alpine en la primera práctica de Austria

El piloto argentino marcó 1m08s962 con neumáticos blandos en el Red Bull Ring y superó por 584 milésimas a Pierre Gasly. La sesión se disputó bajo un protocolo especial de la FIA por las altas temperaturas.

Franco Colapinto completó una destacada primera práctica libre en el Gran Premio de Austria y finalizó en el octavo puesto, como el piloto mejor ubicado de Alpine. El argentino registró un tiempo de 1m08s962 en el Red Bull Ring, en una sesión condicionada por las altas temperaturas.

La actividad correspondiente a la décima fecha de la Fórmula 1 se desarrolló bajo el protocolo de la FIA para condiciones extremas de calor. La normativa habilitó a los pilotos a utilizar un sistema de refrigeración debajo del buzo, mientras que quienes optaran por no llevarlo debían sumar cinco kilos de lastre a sus autos.

En ese contexto, Franco Colapinto completó 26 vueltas con el A526 y aventajó por 584 milésimas a su compañero Pierre Gasly. El francés terminó más retrasado luego de perder una de sus vueltas rápidas al pasarse de largo en una curva.

Comparaciones y novedades en Alpine

Alpine llegó a Austria con un pequeño paquete de actualizaciones para su monoplaza. Entre las novedades se destacó un nuevo alerón delantero, además de cambios en la nariz, la geometría de la zona frontal y un elemento en el sector trasero para trabajar sobre la carga aerodinámica.

La primera práctica estuvo orientada, en parte, a comparar el comportamiento de las configuraciones disponibles. Desde el equipo señalaron que ambos autos contaron con los mismos elementos, aunque los programas de neumáticos fueron diferentes para cada piloto.

Franco Colapinto comenzó la sesión con compuestos medios, luego utilizó blandos y volvió a girar con medios. De sus 26 vueltas, 19 fueron con neumáticos medios y siete con blandos, con los que consiguió su mejor marca de la jornada.

Gasly utilizó otra estrategia de neumáticos

Gasly, en cambio, trabajó con una secuencia de neumáticos duros, blandos y nuevamente duros. El francés había sido más veloz en el primer parcial de su intento rápido, pero un exceso en una curva le impidió cerrar una vuelta competitiva.

La diferencia entre ambos Alpine fue llamativa para un circuito corto, de apenas 68 segundos por giro. Sin embargo, los distintos programas de trabajo y el rápido desgaste del compuesto blando por el calor son factores a considerar antes de la segunda tanda.

El Gran Premio de Austria continuará este viernes con la segunda práctica libre, prevista entre las 12 y las 13. El sábado se desarrollarán la tercera sesión y la clasificación, mientras que la carrera se disputará el domingo desde las 10.