Adolescentes en moto chocaron a un policía para escapar de un control

Un efectivo de la Comisaría 17 de Paraná resultó lesionado tras ser embestido por un motociclista que intentó escapar de un control vehicular en la esquina de 25 de junio y Catamarca.

En horas del mediodía del jueves, un policía resultó herido al ser embestido por una moto cuyo conductor intentó escapar de un control.

El hecho se registró en la intersección de calles 25 de Junio y Catamarca de la capital entrerriana en el marco de un operativo de identificación de personas y control vehicular realizado por personal de la Comisaría Primera y Comisaría Decimoséptima.

Los uniformados estaban identificando un rodado y un auto; cuando los motociclistas advirtieron que iban a ser controlados, aceleraron bruscamente y embistieron al funcionario policial perteneciente a la Comisaría 17ª, que intentó impedirles el paso.

Como consecuencia del impacto, el efectivo fue trasladado al Sanatorio La Entrerriana para recibir atención médica. Sufrió traumatismo de hombro derecho y se encuentra bien.

Según confirmaron desde la Policía, al mando de la moto iba un adolescente de 17 años, acompañado por otro menor de 15 años. Tras el impacto, cayeron al asfalto y fueron atendidos por la ambulancia, sin presentar lesiones de gravedad.

Se dio conocimiento de lo sucedido a la Fiscalía de Menores quien dispuso que el chico de 17 años sea trasladado a la División Minoridad. Además, se retuvo el rodado, una Motomel Blitz por falta de licencia de conducir, seguro y cédula de identificación.

(elonce / reporte1007)