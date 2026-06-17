Rige una advertencia por niebla para Entre Ríos

El SMN emitió un alerta amarillo para el jueves cinco departamentos de Entre Ríos por tormentas de variada intensidad y abundantes lluvias. Además rige un aviso por niebla para toda la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por tormentas para sectores del norte de Entre Ríos y una advertencia por niebla que alcanza a toda la provincia. El fenómeno más significativo se prevé para el jueves, cuando podrían registrarse lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas de viento.

La alerta amarilla comprende a los departamentos Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, donde se esperan tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

Según indicó el organismo, los fenómenos estarán acompañados principalmente por abundantes precipitaciones, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento.

Precipitaciones de hasta 70 milímetros

De acuerdo con el informe oficial, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 50 y 70 milímetros, aunque no se descarta que puedan registrarse montos superiores de manera puntual en algunos sectores.

Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias frente a posibles anegamientos temporarios o complicaciones derivadas de las tormentas.

El alerta amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar inconvenientes y daños localizados, especialmente en áreas vulnerables.

Advertencia por niebla para toda la provincia

Además de las tormentas previstas para el norte entrerriano, el SMN emitió para este miércoles una advertencia violeta por niebla que abarca a todo el territorio provincial.

El organismo señaló que el área será afectada por neblinas y bancos de niebla persistentes, los cuales provocarán una reducción significativa de la visibilidad, principalmente durante las primeras horas de la jornada.

Frente a estas condiciones, se aconseja extremar las precauciones al conducir, reducir la velocidad, aumentar la distancia de frenado y utilizar luces bajas para mejorar la seguridad en rutas y caminos de la provincia.

Pronóstico para Paraná

El pronóstico para Paraná indica que este miércoles se presentará con cielo mayormente cubierto y temperaturas que oscilarán entre los 6 y los 17 grados. Sin embargo, las condiciones comenzarán a desmejorar durante las primeras horas del jueves.

Para la madrugada y la mañana del jueves se prevén lluvias aisladas, mientras que hacia la tarde y la noche aumentará la probabilidad de tormentas, con valores que alcanzarán entre el 70 y el 100 por ciento durante algunos períodos.

El jueves concentrará las mayores chances de precipitaciones

La temperatura para esa jornada se ubicará entre los 9 y los 14 grados, con viento predominante del sector sur y sudeste, favoreciendo el ingreso de aire más frío.

Tras el paso del sistema de inestabilidad, el viernes regresarán las condiciones de tiempo estable. El SMN pronostica cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitaciones.

Las marcas térmicas para el viernes estarán entre los 11 y los 17 grados, con una amplitud térmica moderada y condiciones más agradables durante la tarde.

Fin de semana estable y fresco

Para el sábado se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 16, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias. El domingo continuará el tiempo estable, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y los 17 grados.

De esta manera, luego de las precipitaciones previstas para el jueves, Paraná ingresará en un período de tiempo más estable, aunque con mañanas frías y temperaturas típicas de la temporada invernal que comenzará oficialmente en los próximos días.