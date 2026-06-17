Autoridades de la provinica se reunieron con las ligas de comunas y los bloques legislativos por la coparticipación

En el marco de la revisión de la ley que regula la coparticipación de las comunas, el secretario de Gobiernos Locales, Ricardo Vales y la directora de Asuntos Políticos, Fanny Maidana, encabezaron una reunión con los presidentes de las ligas de presidentes comunales y de los bloques de senadores y diputados.

El encuentro fue la continuidad de una serie de reuniones en las que el Ejecutivo propuso avanzar en la revisión de la normativa. En esta oportunidad, participaron el presidente de la liga de comunas de Juntos por Entre Ríos, Hugo Orcellet, y la presidenta de la liga de comunas del PJ, Susana Solís, quienes presentaron sus propuestas para avanzar en la actualización de la ley.

El Ejecutivo recibió los planteos y escuchó los pedidos y demandas de los gobiernos locales, mostrándose abierto al diálogo y promoviendo la búsqueda de consensos para arribar a soluciones que contemplen las distintas realidades territoriales.

En ese sentido, Vales explicó que el eje del encuentro fue recepcionar las propuestas para revisar la Ley Nº 10.775, que regula la coparticipación a las comunas. «Se trata de una norma que requiere ser repensada para garantizar criterios de equidad entre comunas con realidades muy diversas», señaló el funcionario.

Las partes acordaron volver a reunirse en los próximos días para continuar delineando el trabajo conjunto.