Suben a 589 los muertos y la cifra de desaparecidos ya llega a 50 mil por los terremotos en Venezuela

Se derrumbaron edificios, se suspendieron clases y cortaron el gas. A dos días de los sismos principales, hoy se registraron nuevas réplicas. Los rescatistas trabajan sin equipo adecuado y hubo saqueos en La Guaira.

Los dos terremotos de más de siete grados en la escala Richter que sacudieron Venezuela el miércoles por la noche ya provocaron 589 muertes y 2980 heridos, según informó este viernes la presidenta Delcy Rodríguez.

A su vez, ya hay más de 50.000 que se encuentran desaparecidas tras los dos sismos y sus réplicas que golpean al país caribeño.

En ciudades de todo el norte de Venezuela, los vecinos se ayudaban mutuamente a excavar entre los escombros para buscar a sus seres queridos. Se espera que el número de víctimas aumente, con miles de personas reportadas como desaparecidas y con frenéticos esfuerzos de rescate en curso.

En el sitio web no oficial Desaparecidos Terremoto Venezuela se reportaron para las 10 de este viernes alrededor de 50.000 personas no localizadas, mientras que más de 7800 ya fueron ubicadas.