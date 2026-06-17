Paraná promovió una nueva jornada de donación voluntaria de sangre

La Municipalidad de Paraná, en articulación con el Programa Provincial de Hemoterapia, llevó adelante una nueva jornada de donación voluntaria de sangre en Sala Mayo. La actividad tuvo como objetivo fortalecer los bancos de sangre y concientizar a la comunidad sobre la importancia de este acto solidario que puede salvar vidas.

La propuesta forma parte de un trabajo sostenido que se desarrolla semanalmente en distintos puntos de la ciudad y de la provincia, acercando a vecinos y vecinas la posibilidad de donar sangre de manera voluntaria, habitual y segura.