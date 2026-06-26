Día del Trabajador Estatal: hay asueto en la administración pública

El Gobierno provincial decidió adelantar el feriado correspondiente al 27 de junio. Durante la jornada solo habrá guardias mínimas.

Este viernes la Administración Pública festejará su día en el marco del Día del Trabajador Estatal.

Cabe recordar que la fecha correspondiente es el 27 de junio pero en esta ocasión dicho día caerá sábado, por lo que el Gobierno provincial decidió adelantar el feriado correspondiente. De esta manera, solo estará en funcionamiento los servicios esenciales que serán recompensados con un franco compensatorio.

Será la tercera vez que se modifica esta efeméride desde que se promulgó la fecha en 2003. Anteriormente, se realizó en dos ocasiones: una en 2009 y otra en 2015.