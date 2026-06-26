Mundial 2026: agenda de partidos de hoy viernes

La tercera fecha de los grupos G, H e I se completará este viernes con seis encuentros decisivos. Uruguay enfrentará a España con la obligación de sumar, mientras que Francia, Noruega, Bélgica y Egipto buscarán asegurar su clasificación.

El Mundial 2026 vivirá este viernes una jornada decisiva con seis partidos correspondientes a la tercera fecha de los grupos G, H e I. Varias selecciones buscarán asegurar su clasificación a los 16avos de final, mientras que otras dependerán de una victoria para mantenerse con vida en el certamen.

La actividad comenzará a las 16 con los encuentros del Grupo I. En el Boston Stadium, Noruega y Francia protagonizarán un duelo entre dos equipos ya clasificados que definirán al líder de la zona. El encuentro podrá verse por TyC Sports y TyC Sports Play.

En simultáneo, Senegal e Irak se enfrentarán en el Toronto Stadium, con transmisión de DSports. Los africanos necesitan ganar y esperar otros resultados para aspirar a avanzar como uno de los mejores terceros, mientras que los iraquíes buscarán cerrar su participación con una victoria.

Uruguay enfrenta una verdadera final

Desde las 21, todas las miradas estarán puestas en el Grupo H, donde las cuatro selecciones llegan con posibilidades de clasificación.

En el Estadio Guadalajara, Uruguay se medirá con España en un encuentro que será transmitido por TyC Sports y TyC Sports Play. La Celeste llega con dos empates consecutivos y necesita, como mínimo, sumar para seguir con posibilidades de avanzar, aunque un triunfo podría dejarla en lo más alto del grupo dependiendo del otro resultado.

Al mismo tiempo, Cabo Verde buscará hacer historia frente a Arabia Saudita en el Houston Stadium. El partido podrá verse por DSports y será clave para definir la clasificación en una de las zonas más parejas del Mundial.

Bélgica también define su futuro

La jornada concluirá a la medianoche de Argentina con los partidos del Grupo G.

En el BC Place Stadium de Vancouver, Nueva Zelanda recibirá a Bélgica, que llega obligada a ganar tras dos empates consecutivos. El encuentro será transmitido por DSports.

En simultáneo, Egipto, líder del grupo con cuatro puntos, enfrentará a Irán en el Los Angeles Stadium. Los africanos buscarán asegurar el primer puesto de la zona, mientras que los iraníes necesitan una victoria para no depender de otros resultados. El partido podrá verse por TyC Sports y TyC Sports Play.

Agenda de partidos de este viernes

16.00

Noruega vs. Francia (TyC Sports y TyC Sports Play)

Senegal vs. Irak (DSports)

21.00

Uruguay vs. España (TyC Sports y TyC Sports Play)

Cabo Verde vs. Arabia Saudita (DSports)

00.00 del sábado

Nueva Zelanda vs. Bélgica (DSports)

Egipto vs. Irán (TyC Sports y TyC Sports Play)