Un hombre fue detenido tras ingresar al despacho del intendente de Santa Elena

Momentos de tensión se vivieron en el edificio de la Municipalidad de Santa Elena, donde debió intervenir el personal policial tras recibir un llamado de alerta. Un hombre, visiblemente alterado, ingresó a la sede municipal profiriendo amenazas contra los trabajadores y los bienes del lugar.

Según informaron fuentes policiales, el detonante de la situación habría sido la disconformidad del individuo con la asistencia social que venía recibiendo. En medio de su reclamo, el sujeto logró ingresar sin autorización directamente al despacho del intendente.

Intervención judicial y detención

Ante la gravedad del hecho, se dio aviso inmediato a la Fiscalía en turno. Las autoridades judiciales dispusieron la detención inmediata del involucrado bajo el supuesto delito de amenazas en flagrancia.

En el lugar se realizaron las actuaciones de rigor correspondientes y el hombre fue trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia.