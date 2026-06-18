Frigerio encabezó un encuentro entre Caputo y empresarios entrerrianos

El gobernador Rogelio Frigerio recibió este jueves en Casa de Gobierno al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, en un encuentro del que participaron representantes de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) y de otras entidades vinculadas a la producción y el desarrollo económico de la provincia.

La reunión tuvo como objetivo generar un espacio de intercambio entre funcionarios nacionales, autoridades provinciales y referentes del sector privado para analizar el contexto económico actual, las perspectivas de crecimiento y los desafíos que enfrentan las actividades productivas.

Participaron además el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; los ministros de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, y de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo.

Tras el encuentro, la presidenta de la UIER, Celeste Valenti, destacó la posibilidad de mantener un diálogo directo con el ministro nacional y valoró el espacio de intercambio generado por el gobierno provincial. «Fue una reunión muy positiva. El ministro nos explicó cómo viene evolucionando la economía argentina, las medidas que se están implementando y las perspectivas hacia adelante. Luego se abrió un diálogo donde pudimos plantear inquietudes y consultas desde distintos sectores productivos», señaló.

En ese sentido, remarcó que participaron representantes de la industria, el agro y otras actividades económicas. «Poder escuchar de primera mano al ministro de Economía de la Nación nos permite comprender mejor el rumbo que se está siguiendo. Nos da confianza para seguir invirtiendo, produciendo y apostando al crecimiento porque entendemos que se está avanzando por el camino correcto», afirmó.

Por su parte, el presidente del CEER, Ramiro Reiss, señaló que durante el encuentro el ministro Luis Caputo expuso los principales lineamientos de la política económica nacional y los resultados que, según indicó, comienzan a reflejarse en distintos indicadores. «Habló de la importancia de la solvencia fiscal, del equilibrio de las cuentas externas y del crecimiento de las exportaciones como pilares para consolidar un proceso de desarrollo sostenible», expresó tras agregar que en la oportunidad «pudieron transmitirle al ministro que, más allá de que los fundamentos económicos y la macroeconomía muestran solidez y están generando las condiciones para que el país pueda crecer de manera sostenible en el largo plazo, hoy el día a día sigue siendo desafiante para la industria, el comercio, los servicios y la construcción», sostuvo.

En ese marco, Reiss indicó que Caputo ratificó el compromiso del gobierno nacional con el equilibrio de las cuentas públicas y la consolidación del superávit fiscal. «El ministro reafirmó la decisión de sostener el superávit fiscal y planteó que, a medida que ese proceso se consolide, será posible continuar reduciendo impuestos. En ese punto, el gobernador también aportó su visión y destacó el trabajo conjunto que se viene realizando para que el crecimiento económico y el orden fiscal, tanto a nivel nacional como provincial, permitan seguir bajando la carga tributaria y fortalecer la competitividad que necesita la Argentina para crecer», concluyó.

A la reunión también asistieron los diputados nacionales Alicia Fregonese y Andrés Laumann y la senadora nacional, Romina Almeida.