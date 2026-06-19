Extenderán el recorrido de una línea de colectivos hasta la escuela Almafuerte

Ante la falta del tren, parado desde principios de mayo, el gobierno de la provincia anunciará la extensión del servicio interurbano hasta el establecimiento ubicado a 25 kilómetros de Paraná.

Docentes, trabajadores y estudiantes de la comunidad educativa de la Escuela Normal Rural Almafuerte podrán viajar en colectivo hasta la institución, ante la falta del servicio de tren que desde principios de mayo está paralizado y sin fecha cierta de retorno.

El gobierno de la provincia anunciará este viernes la extensión del recorrido de la línea 22, perteneciente al servicio interurbano en Paraná y su Área Metropolitana y a cargo de la empresa ERSA, hasta el establecimiento educativo ubicado sobre la ruta 12, a unos 25 kilómetros del centro de la capital entrerriana, antes de la localidad de La Picada.

El servicio de tren que habitualmente une la estación Gral. Urquiza en Bulevar Racedo de Paraná con el apeadero Jorge Méndez en La Picada y que transporta a diario cientos de alumnos, docentes y personal de la escuela Almafuerte, tiene abandonada a la comunidad educativa.

A comienzos de mayo todas las formaciones entraron en reparaciones, así como varios tramos de las vías del trayecto, se suspendió el servicio y todavía no hay fecha cierta de retorno. A pesar de que las unidades ya están arregladas y listas para volver a los rieles, la empresa a cargo, Trenes Argentinos, no completa el trámite de habilitación para que el ferrocarril pueda volver a andar.

Desde la estación Racedo aclaran que está todo en regla para volver, pero la empresa a nivel nacional no envía los inspectores para que verifiquen el final de los trabajos y autoricen la reactivación del servicio.

Los cerca de 400 pasajeros que se transportaban todos los días entre Paraná y localidades cercanas como Colonia Avellaneda, Sauce Montrull y La Picada se quedaron sin el medio de transporte. Autoridades y la comundiad educativa de la escuela Almafuerte ya no saben qué hacer para que les devuelvan el tren.

Mientras tanto, la Secretaría de Transporte de Entre Ríos habilitará el servicio de colectivo para trasladar pasajeros a lo largo de los cerca de 25 kilómetros que distan desde el centro de Paraná y la escuela cercana a La Picada. Los detalles sobre frecuencias, capacidad y costo del servicio serán informados en una conferencia de prensa este viernes cerca del mediodía.