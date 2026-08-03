Aumentó el peaje en la autopista Rosario – Santa Fe

El incremento del 33% comenzó a aplicarse el sábado 1º de agosto y alcanza a todas las categorías. Los automóviles pagan $4.000 en las cabinas troncales y $1.500 en los accesos, con descuentos para los usuarios de TelePASE.

Desde el pasado sábado 1º de agosto rige un nuevo cuadro tarifario en la autopista Rosario – Santa Fe. La actualización representa un aumento del 33% y alcanza a todas las categorías de vehículos.

Para los automóviles particulares, el paso por las estaciones troncales cuesta $4.000 mediante el pago manual. Quienes utilizan TelePASE abonan $3.200 debido al descuento del 20% aplicado sobre la tarifa general.

El incremento también comprende a los camiones, colectivos y vehículos de mayor porte. Los importes varían según la cantidad de ejes y la categoría asignada a cada unidad.

Cuánto cuesta el peaje troncal

Las nuevas tarifas vigentes en las estaciones troncales de la autopista Rosario – Santa Fe son:

Categoría 1: $4.000 manual y $3.200 con TelePASE.

Categorías 2 y 3: $8.000 manual y $6.400 con TelePASE.

Categoría 4: $16.000 manual y $12.800 con TelePASE.

Categoría 5: $24.000 manual y $19.200 con TelePASE.

Categoría 6: $28.000 manual y $22.400 con TelePASE.

El mayor valor corresponde a la categoría 6, que pasó a pagar $28.000 por cabina cuando utiliza la modalidad manual. Con el sistema automático, el importe se reduce a $22.400.

También aumentaron las tarifas de acceso

Los peajes ubicados en los accesos poseen valores inferiores a los de las estaciones troncales. Para los automóviles, la tarifa quedó fijada en $1.500 con pago manual y $1.200 con TelePASE.

El cuadro completo para los accesos es el siguiente:

Categoría 1: $1.500 manual y $1.200 con TelePASE.

Categorías 2 y 3: $3.000 manual y $2.400 con TelePASE.

Categoría 4: $6.000 manual y $4.800 con TelePASE.

Categoría 5: $9.000 manual y $7.200 con TelePASE.

Categoría 6: $11.000 manual y $8.800 con TelePASE.

Qué descuentos continúan vigentes

Los usuarios adheridos a TelePASE mantienen una bonificación del 20% respecto del pago manual. El sistema también permite atravesar las cabinas sin detenerse para efectuar el pago en efectivo.

Además, continúa el programa TelePASE Santa Fe 50%, destinado a quienes reúnen las condiciones establecidas dentro de ese régimen. El beneficio no se aplica automáticamente a todos los conductores, sino únicamente a los usuarios previamente incorporados.

Con esta actualización, un automóvil que recorra la autopista Rosario – Santa Fe y atraviese una estación troncal paga $800 menos si utiliza TelePASE. En los peajes de acceso, la diferencia frente al pago manual es de $300.