Giro en el conflicto por el transporte: los cambios de paradas en Paraná se hicieron por exigencia del municipio

Tras reunirse con el secretario de Transporte provincial, concejales de Juntos por Entre Ríos aclararon que la polémica readecuación del servicio metropolitano nació de un pedido de la intendencia local. La provincia evitó un recorte mayor que pretendía obligar a los colectivos a ir directo a la Terminal.

La polémica reorganización de las paradas de colectivos del servicio metropolitano dentro de la ciudad de Paraná sumó un nuevo capítulo aclaratorio. Los concejales Silvia Campos (presidenta del bloque Juntos por Entre Ríos) y Maximiliano Rodríguez Paulin mantuvieron una audiencia de trabajo con el secretario de Transporte de la provincia, Aníbal Steren, tras la cual revelaron que las modificaciones operativas vigentes desde el 1° de junio se ejecutaron en respuesta a un requerimiento formal planteado por la Municipalidad de Paraná.

Durante la reunión institucional, el funcionario entrerriano desglosó los aspectos técnicos que determinaron el nuevo esquema y confirmó que la necesidad de reordenar el tránsito y el funcionamiento de las líneas interurbanas dentro del ejido de la capital fue una iniciativa de la gestión municipal, lo que forzó mesas de evaluación entre ambas jurisdicciones.

Freno a una propuesta más drástica

Según explicaron desde el área de Transporte de Entre Ríos, las exigencias originales del municipio de Paraná ponían en riesgo la conectividad de los pasajeros metropolitanos. Entre los proyectos que se barajaron en la mesa de negociación, existían propuestas municipales que demandaban una quita de paradas mucho más severa e incluso alternativas que pretendían prohibir el ascenso y descenso de pasajeros en la vía pública, forzando a las líneas a ingresar de forma directa a la Terminal de Ómnibus.

Frente a esa postura, la Secretaría de Transporte provincial intervino para amortiguar el impacto sobre los miles de usuarios diarios que se desplazan desde las localidades vecinas, logrando consensuar un punto medio. El esquema final determinó que:

Se mantienen operativas 354 paradas habilitadas para las ocho líneas metropolitanas dentro de Paraná.

El sistema funcionaba previamente con un total de 658 paradas en el ejido urbano.

Con este diseño, la Provincia aseguró haber preservado la cobertura territorial básica y la conectividad regional para evitar el aislamiento de los usuarios.

Transparencia y control del sistema

Al finalizar el encuentro, los ediles Campos y Rodríguez Paulin emitieron un comunicado para echar luz sobre el trasfondo de una medida que generó malestar y confusión en la ciudadanía durante las últimas semanas. “Es importante que los vecinos conozcan cómo se tomaron estas decisiones y cuáles fueron los criterios considerados para garantizar la prestación del servicio”, manifestaron los concejales de Juntos por Entre Ríos, apuntando de forma implícita a la responsabilidad de la intendencia.

Asimismo, los legisladores locales valoraron que la Provincia haya rechazado las opciones de recorte total hacia la Terminal y adelantaron que mantendrán un monitoreo constante sobre la implementación del nuevo sistema para exigir correcciones puntuales en los barrios donde los usuarios se hayan visto más afectados por las distancias.