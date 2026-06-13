Paso clave para las elecciones municipales: el Tribunal Electoral otorgó reconocimiento provisorio a tres nuevos partidos

El presidente del organismo, Germán Carlomagno, encabezó la entrega de las personerías jurídico-políticas preliminares para fuerzas locales de Chajarí, Concordia y El Pingo. Ahora, las agrupaciones deberán iniciar la campaña de afiliación para lograr el aval definitivo.

El mapa político de Entre Ríos comenzó a ampliarse de cara a los futuros armados vecinales. El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y titular del Honorable Tribunal Electoral de la provincia, Germán Carlomagno, encabezó un encuentro formal este viernes en el Salón de Acuerdos del STJ para formalizar el otorgamiento del reconocimiento jurídico-político provisorio a tres nuevas agrupaciones partidarias que buscan competir en los ámbitos municipales de Chajarí, Concordia y El Pingo.

A partir de esta resolución formal, los nuevos espacios recibieron las fichas oficiales y deberán cumplir con las exigencias de la normativa vigente —entre ellas, reunir un cupo mínimo de afiliados establecidos por ley— para alcanzar el reconocimiento definitivo que los habilite formalmente a presentar candidaturas en las urnas.

Las nuevas agrupaciones locales

Las tres fuerzas que obtuvieron el aval provisorio por parte de las autoridades electorales de la provincia son:

En Chajarí: Se otorgó el reconocimiento a la agrupación vecinal “Sentido Común y Lógica” . Del acto institucional participaron sus máximos referentes: el presidente del espacio, Pedro Lalosa; la vicepresidenta, Stefanía Irumgaray; y el apoderado legal, Agustín Etchegoyen.

En Concordia: Consiguió la habilitación preliminar el partido “Por Vos Concordia Unido” , diseñado para intervenir específicamente en la vida política de dicha ciudad. El trámite presencial ante el tribunal fue cumplimentado por su presidente, Miguel Alfredo Hamm.

En El Pingo: Logró el estatus provisorio la fuerza denominada “Partido Amplio Por Más Futuro”, con proyección sobre esa localidad. En representación de la Junta Promotora de la organización asistieron los dirigentes vecinales Jonatan Benítez y Walter Benítez.

Presencias institucionales

El acto electoral contó con el respaldo pleno de la junta del organismo. Junto al vocal Germán Carlomagno estuvieron presentes los demás miembros del Honorable Tribunal Electoral, el vocal del STJ Leonardo Portela y la jueza Gabriela Sione.

Asimismo, la mesa de autoridades se completó con la asistencia del fiscal coordinador Álvaro Piérola (en representación del Ministerio Público Fiscal), el secretario general del Tribunal Electoral de Entre Ríos, Lisandro Minigutti, y el prosecretario, Luciano Chiavaro.