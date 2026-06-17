RD Congo complicó a Portugal: empataron 1 a 1 en el primer partido del grupo K

Con Cristiano Ronaldo de titular y en su sexta participación en Mundiales, Portugal no pudo doblegar a la República Democrática del Congo y empató 1-1 en Houston por la primera fecha del Grupo K de la Copa del Mundo.

Con Cristiano Ronaldo de titular y en su sexta participación en Mundiales, Portugal no pudo doblegar a la República Democrática del Congo y empató 1-1 en Houston por la primera fecha del Grupo K de la Copa del Mundo.

El equipo que dirige Roberto Martínez, uno de los favoritos a ganar la competencia, abrió el marcador a los 6 minutos del partido gracias a un cabezazo de Joao Neves, quien conectó un centro de Pedro Neto.

Sin embargo, el seleccionado africano llegó al empate en la última jugada del primer tiempo gracias a un cabezazo de Yoane Wissa. El delantero del Newcastle se elevó en soledad tras un tiro de esquina enviado por Arthur Masuaku y sometió a Diogo Costa.

Portugal intentó conseguir el segundo tanto, pero careció de profundidad y, pese a tener el control de la posesión de la pelota, no pudo encontrar la definición en el arco de Lionel Mpasi. Cristiano Ronaldo tuvo dos situaciones frente al arco, pero remató desviado.

En la próxima fecha, Portugal jugará frente a Uzbekistán el martes 23 de junio a las 14.00 en Houston y RD Congo hará lo propio frente a Colombia a partir de las 23.00 en el estadio Azteca de México.