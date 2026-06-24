Intendentes de la provincia expusieron en el Senado sobre el Proyecto de Reforma Previsional

Durante la tarde de este martes presidentes comunales asistieron a la reunión de Comisión de Presupuesto y de Asuntos Constitucionales para debatir sobre el proyecto de “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”.

En representación de Valle María Mario Sokolovsky; por parte de Cerrito el intendente Ulises Tomassi; Rosario Romero, mandataria del ejecutivo de la capital provincial estuvo presente junto a su par de Vilalguay Adrián Fuertes; Marcelo Cerruti también planteó su visión sobre el proyecto; y el intendente de Hasenkamp, Hernán Kisser, fueron parte de este debate.

Durante su intervención, Romero planteó que la modificación debe darse en el marco de una discusión más amplia sobre el federalismo y la distribución de los recursos entre Nación, provincias y municipios. En ese sentido, afirmó que desde el retorno de la democracia las jurisdicciones subnacionales han perdido participación en la coparticipación federal mientras asumieron cada vez más responsabilidades en materia de educación, salud, seguridad y servicios.

La jefa comunal sostuvo que el déficit previsional no es un problema exclusivo de Entre Ríos sino un fenómeno que se registra en distintos países debido al envejecimiento poblacional. Por esa razón, consideró que las reformas deben realizarse de manera gradual y sobre la base de estudios técnicos que permitan proyectar los efectos de los cambios a largo plazo.

Romero también cuestionó la posibilidad de incrementar aportes o cargas sobre los municipios para financiar el sistema previsional. Según señaló, la incidencia de los gobiernos locales en el déficit total de la Caja es reducida y advirtió que una mayor presión sobre las administraciones municipales afectaría su capacidad para sostener obras y servicios.

Otro de los puntos centrales de su exposición fue el rechazo a los artículos que delegan facultades al Poder Ejecutivo para modificar aspectos del régimen previsional. La intendenta argumentó que ese mecanismo podría resultar inconstitucional y derivar en una mayor judicialización del sistema.

Asimismo, expresó reparos a los cambios vinculados al cálculo de los haberes jubilatorios y defendió que se reconozca la trayectoria laboral de los trabajadores al momento de determinar sus jubilaciones.

Finalmente, Romero reclamó una discusión integral sobre el sistema previsional, planteó la necesidad de recuperar recursos que, según afirmó, han perdido provincias y municipios frente a la Nación y pidió que cualquier reforma se implemente de manera gradual para evitar afectar derechos adquiridos.

El intendente de Hasenkamp, Hernán Kisser, planteó en el Senado la necesidad de que los municipios cuenten con un esquema gradual de aplicación de los mayores aportes previstos en el proyecto de reforma previsional que impulsa el Gobierno provincial. Si bien respaldó la necesidad de introducir cambios en el sistema jubilatorio, advirtió que el impacto económico para las comunas puede ser significativo.

Durante su exposición, el jefe comunal repasó la experiencia de su municipio en materia de ordenamiento de las cuentas públicas y sostuvo que desde 2017 se viene trabajando para reducir el peso de la masa salarial dentro del presupuesto municipal.

Kisser señaló que al asumir encontró un gasto en personal equivalente al 65% de los recursos municipales y que, tras distintos esfuerzos de reorganización, logró reducirlo por debajo del 50%. Sin embargo, explicó que la caída de ingresos registrada en los últimos años, especialmente por la disminución de recursos coparticipables durante 2024, volvió a elevar ese porcentaje.

En ese marco, sostuvo que los municipios han realizado esfuerzos para sostener sus finanzas, pero consideró que no son los principales responsables del déficit que presenta la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos.

El impacto de la reforma

Según detalló, la aplicación del proyecto tal como está redactado tendría para Hasenkamp un costo cercano a los 400 millones de pesos. Aseguró que esa cifra representa más de la mitad de los recursos que el municipio puede destinar a inversiones e infraestructura. «Es una ley que tenemos que hacer», afirmó al referirse a la necesidad de abordar el déficit previsional, aunque insistió en que debe contemplarse la realidad de los gobiernos locales.

Por ese motivo, propuso que el incremento de tres puntos porcentuales en los aportes patronales municipales previsto en la iniciativa se implemente de manera escalonada. Consideró que una aplicación gradual permitiría a las comunas reorganizar sus cuentas sin comprometer la prestación de servicios.

Déficit y envejecimiento de la planta municipal

Kisser también aportó datos sobre la situación previsional de Hasenkamp. Indicó que actualmente el municipio cuenta con 115 trabajadores aportantes y 71 jubilados, lo que genera un déficit mensual de aproximadamente 31 millones de pesos.

Además, advirtió que muchas administraciones locales vienen reduciendo progresivamente su planta de personal para equilibrar sus finanzas, una situación que, a futuro, podría profundizar los desequilibrios del sistema previsional al disminuir la cantidad de aportantes activos.

En ese contexto, reiteró que comparte la necesidad de una reforma «profunda» de la Caja de Jubilaciones, pero reclamó mecanismos que permitan a los municipios adaptarse gradualmente a las nuevas exigencias financieras.

«Lo único que pedimos es que se contemple alguna situación de este estilo, que nos deje organizarnos y acomodar nuestros números en el tiempo», expresó durante su participación ante las comisiones legislativas que analizan el proyecto.

Por su parte, el intendente de Cerrito, Ulises Tomassi dijo: “Se está dejando de lado aquellos municipios que son superavitarios y tienen recursos a favor, en este contexto creo que la ley debería contemplaros a todos. Se podría generar un fondo compensatorio que permita quedar en la caja y que ese municipio en un futuro pueda ir haciendo uso de ese fondo compensatorio en función a los aportes que le han quedado”.

Para finalizar esta primera instancia de presentaciones el presidente comunal de Crespo, Marcelo Cerruti destacó: “Creo que esta reforma es necesaria por la superviviencia de la Caja y que pueda sostenerse en el tiempo”.

Intercambio con presidentes comunales

El primero en tomar la palabra para interpelar a los intendentes fue el senador de Juntos por Entre Ríos, Rafael Cavagna, en la oportunidad reconoció que con Inteligencia Artificial realizó un análisis comparativo de los regímenes previsionales de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, como resultado, el legislador aludió a que el déficit de la Caja tiene que ver con la proliferación de los 98 escalafones. En este marco recordó que son 50 los municipios que están adheridos a este régimen de aporte y consultó por la posibilidad de encontrar una fórmula que contemple este escalafón general y a los aumentos municipales de los sueldos.

El intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, respondió: “Puede sonar justo que sean los municipios quienes paguen el déficit que genera, pero no es un déficit buscado, se genera por muchos factores externos a las comunas, y por decisiones ejecutivas y legislativas de las que no hemos sido consultados. No estamos de acuerdo en pagar un déficit que no hemos generado”. Sobre la consulta de los escalafones, dijo: “Los escalafones especiales no son responsabilidad del municipio”.

Además, agregó que: “Me parecía que había que hacer esta reforma o una parecida para personas que inicien su carrera estatal pero sin tocar derechos adquiridos, porque cuando toquen derechos adquiridos vamos a tener alto grado de legitiosidad”.

A su turno, el senador del Frente Más para Entre Ríos, Marcelo Berthet puso en discusión los montos de los aumentos salariales. “La última paritaria provincial fue del 3.5%, ustedes en los municipios dieron un 12% en lo que va de año, pero ese aumento no se traslada para los jubilados municipales”.

La presidenta municipal de Paraná, Rosario Romero respondió: “Podemos estar de acuerdo en un aumento razonable trabajado en conjunto, pero ahora lo que no podemos consentir es un posicionamiento del ejecutivo por encima del legislativo diciendo cuando deberán ser los aumentos”.

Siguiendo esta línea, Fuertes, dijo estar de acuerdo a un convenio paritario entre provincia y municipios pero que esté al mismo nivel de la inflación.

Por otra parte, Romero recordó que en su rol como Convencional Constituyente del año 2008, se prohibió la creación de nuevas cajas locales. “Tenemos que hacernos cargo de un sistema que por muchos años va a seguir dando déficit pero que gradualmente podemos ir corrigiendo, pero sin achicar nuestra planta de empleados ni en provincia ni en municipios porque más grande va a ser el déficit, tenemos que buscar la forma de no castigar a los distintos sectores que aportan”.

Por último, sobre la modificación del cálculo de los años de aporte, la intendenta de la capital provincial fue contundente: “queremos seguir sosteniendo los últimos 10 años, queremos premiar la carrera profesional, y gradualmente ir dándole al sistema un poco más de sustentabilidad y no empobrecer de golpe a todos los jubilados”.