La inflación de julio fue del 2,1% y acumuló 19,3% en lo que va del año

La inflación de julio alcanzó el 2,1% y se aceleró respecto del 1,9% registrado en junio. Según informó el INDEC, los precios acumularon una suba del 19,3% durante los primeros siete meses de 2026 y del 33,8% interanual.

La inflación de julio fue del 2,1% en Argentina, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato mostró una aceleración de 0,2 puntos porcentuales frente a junio, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había registrado un incremento del 1,9%.

Con el nuevo resultado, los precios acumularon un aumento del 19,3% durante los primeros siete meses de 2026. En tanto, la variación interanual, es decir, frente a julio del año pasado, se ubicó en 33,8%.

La cifra difundida este jueves estuvo por encima del registro de junio. En aquel mes, el IPC había avanzado 1,9%, mientras que la inflación acumulada durante el primer semestre había alcanzado el 16,8%.

La inflación volvió a superar el 2%

El resultado de julio implicó así que la inflación mensual volviera a ubicarse por encima del umbral del 2%, luego de la desaceleración observada durante junio.

La evolución de los últimos meses había mostrado variaciones del 2,1% en mayo y del 1,9% en junio, antes del 2,1% informado para julio.

En términos interanuales, el IPC también mostró una leve aceleración. En junio, la variación de los últimos doce meses había sido del 33,5%, mientras que con el resultado de julio pasó al 33,8%.

Recreación y cultura registró el mayor aumento

La división que presentó el mayor incremento durante julio fue Recreación y cultura, con una suba del 5%. En segundo lugar se ubicó Restaurantes y hoteles, con un avance del 2,8%. Ambos rubros estuvieron impulsados por incrementos estacionales relacionados con las vacaciones de invierno.

El tercer lugar correspondió a Salud, que aumentó 2,5% durante el mes. En el extremo opuesto se ubicó Prendas de vestir y calzado, que registró una caída del 1,3%.

Otra de las divisiones con menor variación fue Bebidas alcohólicas y tabaco, cuyos precios aumentaron 1,5% durante julio.

Qué pasó con los precios estacionales, regulados y el IPC Núcleo

Al analizar el comportamiento de los precios por categorías, el INDEC informó que los Estacionales aumentaron 4,5%, convirtiéndose en el grupo de mayor incremento. El resultado estuvo explicado por las subas en verduras, paquetes turísticos y servicios de alojamiento.

Por su parte, los precios Regulados avanzaron 2,1%, impulsados principalmente por los incrementos en transporte público, gastos de prepagas y electricidad.

El IPC Núcleo, que busca reflejar la tendencia de los precios dejando de lado componentes estacionales y regulados, aumentó 1,8%.

“A nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,8%) tuvieron subas vinculadas a Alquiler de la vivienda y Servicios culturales, compensadas por la caída en expensas. Le siguen Estacionales (4,5%) por el aumento en Verduras, Paquetes turísticos y Servicios de alojamiento; y los precios Regulados (2,1%) por los incrementos en Transporte público, Gastos de prepagas y Electricidad”, detalló el INDEC.

En qué región se registró la mayor inflación

El organismo estadístico también informó diferencias en la evolución de los precios entre las distintas regiones del país. El Gran Buenos Aires (GBA) registró el incremento más elevado, con una inflación mensual del 2,3%, por encima del promedio nacional.

En la región Pampeana, Patagonia, Noreste (NEA) y Noroeste (NOA), el IPC avanzó un 2% durante julio.

Por su parte, Cuyo registró la menor variación regional, con un incremento del 1,9%.

Alimentos tuvo fuerte incidencia en cinco regiones

La división Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la que tuvo mayor incidencia sobre la variación mensual en el Gran Buenos Aires, Noreste, Noroeste, región Pampeana y Patagonia.

Dentro de ese rubro, los principales incrementos estuvieron relacionados con verduras, productos lácteos, pan y cereales, según detalló el organismo.

La situación fue diferente en Cuyo, donde la división de mayor incidencia fue Transporte, debido a las subas registradas en el transporte público y en el funcionamiento de equipos de transporte personal.

Caputo: “Es un tema de tiempo”

Minutos antes de que se conociera oficialmente el índice de julio, el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la evolución de los precios y ratificó la estrategia económica del Gobierno.

“Más allá del número, tenemos una confianza plena en lo que venimos haciendo. Mientras mantengamos este rumbo de una política fiscal y de equilibrio financiero como el que tenemos”, señaló el funcionario.

Caputo vinculó además la evolución futura de la inflación con la política monetaria. “Esto permite tener un Banco Central independiente y que está controlando fuertemente la emisión. Entonces, es un tema de tiempo hasta que la inflación converja a la inflación internacional”, sostuvo.