La intendenta Romero recorrió la obra que conectará la Ruta 12 con la Circunvalación

Con fondos 100% paranaenses, la Municipalidad avanza en una obra clave para mejorar la conectividad y ordenar el tránsito en el ingreso sureste de la ciudad. “Va a transformar este sector de Paraná”, sostuvo la intendenta Rosario Romero.

La intervención permitirá recuperar un sector postergado que quedó desconectado tras la paralización de los trabajos, luego de que el Gobierno nacional decidiera frenar la inversión en obra pública.

“Es una obra muy importante porque va a ser una avenida urbana que circunvalará la ciudad, abriendo de una vez por todas, después de más de 30 años, lo que yo llamo el ‘puente de la nada’, que estuvo clausurado con un montículo de tierra durante muchos años”, señaló la intendenta Rosario Romero.

“Esta obra venía avanzando durante la gestión anterior del intendente Adán Bahl, pero se interrumpió tras el corte del financiamiento nacional. A partir de un convenio con Vialidad Nacional, el Gobierno provincial asumirá la ejecución de la iluminación central, mientras que el Municipio completará el tramo principal de la obra con 2.800 metros de pavimento. En términos de financiamiento, la Municipalidad afrontará cerca del 90% de la inversión, la Provincia aportará alrededor del 8% y la Nación tendrá a su cargo la cartelería, lo que representa el 2% restante. Esto permitirá habilitar esa conexión e integrarla a todo el anillo de Circunvalación”, agregó.

Además, la Presidenta Municipal adelantó que el sector contará con semáforos y que la velocidad de circulación será de hasta 60 kilómetros por hora. “Hemos dialogado con los vecinos y están muy contentos de que esta obra se retome, porque si no se avanzaba se iba a malograr y una parte importante de la ciudad iba a seguir desconectada”, remarcó. En ese marco, también señaló la necesidad de proyectar a futuro un ingreso diferente por calle Hernandarias al Parque Industrial. “Mi anhelo es que la obra esté terminada para fin de año”, expresó.

Actualmente, las tareas se concentran en el tramo comprendido entre Miguel David y el cruce ferroviario, donde se ultiman detalles para avanzar con la ejecución de 700 metros de carpeta asfáltica, prevista para las próximas semanas.

Para llegar a esta instancia, se realizaron trabajos de recuperación, estabilización y nivelación de la base, que presentaba un deterioro producto de los dos años de paralización de la obra y de la falta de mantenimiento. En paralelo, se ejecutaron tareas de señalización y seguridad tanto en la traza como en calles aledañas para acondicionar el sector.

Por otra parte, en calle Soldado Bordón se llevaron adelante intervenciones solicitadas por vecinos, entre ellas la construcción de un paso peatonal con las condiciones de protección y seguridad necesarias, que permitió volver a vincular un barrio que había quedado separado por el terraplén. También se realizaron trabajos sobre calle Hernandarias, que incluyeron la construcción de cámaras sumidero, badenes y otras obras necesarias para garantizar el paso de vehículos y peatones.

El viceintendente David Cáceres remarcó: “Estamos sobre la traza de una ruta nacional que no es competencia municipal y por eso hay que destacar la decisión política y estratégica de nuestra Intendenta de invertir recursos propios de la Municipalidad para terminar esta obra, que le va a dar conectividad a la ciudad como capital provincial con otras localidades de la provincia, del país y también de tránsito internacional, porque somos un paso bioceánico. Además, va a generar progreso para toda esta zona de la ciudad y para los barrios lindantes”.

Por su parte, el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, manifestó: “La decisión política de la Intendenta ha permitido que podamos realizar esta obra, que tendrá un impacto no solo para la ciudad sino también a nivel regional. Va a transformar el ingreso sureste a Paraná, ordenar el flujo del tránsito pesado y evitar el desgaste que hoy se genera en otros sectores”.