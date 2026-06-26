Milei sobre Adorni: “Si la Justicia lo considera culpable, lo eyecto de una patada”

Desde España, el Presidente fue consultado por la situación del jefe de Gabinete y aseguró que cree en su honestidad; calificó como “plausible” la explicación del exvocero sobre su patrimonio.

El presidente Javier Milei se refirió este jueves a la situación judicial que enfrenta el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y aseguró que su futuro estará atado a lo que determine la Justicia. “Si lo consideran culpable, lo vuelo, lo eyecto yo de una patada”, sostuvo el mandatario. Sin embargo, afirmó que cree en la honestidad de su funcionario y dijo que la explicación de su incremento patrimonial le resulta “absolutamente plausible”.

Las declaraciones del Presidente fueron realizadas durante una entrevista con el medio El Observador España, en el marco de su visita a ese país, durante la cual se reunió con el titular del partido VOX, Santiago Abascal.

Consultado sobre el caso Adorni, el mandatario argentino indicó: “Manuel es inocente. Con lo cual, yo soy super optimista de que no va a tener ningún tipo de problema (…) a mis ministros los banco hasta las últimas consecuencias”.

En ese sentido, sobre las explicaciones brindadas por el funcionario acerca del origen de su patrimonio, Milei sostuvo: “[Si están mal] Lo va a determinar la Justicia, yo no tengo ningún problema. Yo ni siquiera soy un tipo que entiende de temas de derecho”. “Creo en su honestidad”, enfatizó el Presidente.

Tras ello, el jefe de Estado agregó: “Yo creo que lo que le han hecho excede el límite de todo lo tolerable. Y la realidad, me parece que han violentado límites de lo humano. Esa es la sensación que yo tengo. pero bueno, yo esto lo he soportado en la campaña del 2023″.

“El único problema que tiene Argentina es que Adorni no declaró su patrimonio previo a ingresar a la función pública”, ironizó Milei. “Digo, hay 400.000 millones de dólares en los colchones de Argentina. O acaso, ¿por qué sacamos la ley de inocencia fiscal? O acaso, ¿el Estado no te estafó desde que se creó el Banco Central?“, consideró.

Las declaraciones del mandatario se producen luego de que el pasado 10 de junio, como informó LA NACION, durante una entrevista con José Del Rio en el programa Mesa Chica, Adorni reconociera que junto a su esposa, Bettina Angeletti, mantuvo durante años ahorros no declarados y reveló que se trataban de fondos obtenidos antes de ingresar a la función pública.

Según explicó en esa oportunidad, comenzó a invertir en criptomonedas en 2013 y, entre 2014 y 2018, la pareja habría obtenido ganancias por alrededor de US$300.000. A su vez, señaló que llegó a almacenar al menos US$500.000 en un dispositivo externo. Por este motivo, adelantó que rectificó sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 e incorporó activos que no había consignado anteriormente. Sostuvo que la omisión fue “un error” y aseguró que pagará “todos los impuestos” que correspondan.

Tras esa entrevista, Milei respaldó públicamente a su jefe de Gabinete al compartir en sus redes sociales una publicación del militante oficialista Santiago Oría. El mensaje sostenía que Adorni “no robó” y acusaba al periodismo de mentir “alevosamente”. Además, afirmaba que la Justicia pondría “punto final al asunto” y demostraría la inocencia del funcionario.

No obstante, en las declaraciones brindadas a El Observador, el Presidente planteó por primera vez la posibilidad de apartar al jefe de Gabinete de su cargo, aunque aclaró que esa decisión dependerá de lo que resuelva la Justicia sobre la investigación en curso.

Este jueves, el fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó una serie de medidas de prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y les dio nuevas indicaciones a los contadores de la Procuración que están revisando las cuentas del funcionario.

Pollicita les indicó a los expertos que colaboran con su fiscalía qué es lo que necesita que analicen para determinar posibles inconsistencias en el patrimonio declarado por Adorni. No les puso fecha de entrega de este nuevo informe, pero fuentes que trabajan en la investigación dijeron a este medio la idea es contar con toda la información antes de la feria judicial de invierno, que comienza el 20 de julio.