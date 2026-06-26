Oro Verde invita a su 10° Fiesta Regional del Locro

La Fiesta Regional del Locro se llevará a cabo el próximo 5 de julio en la localidad de Oro Verde con entrada libre y gratuita.

Durante la presentación estuvieron presentes el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, quien destacó: «Estamos muy contentos de recibir al municipio de Oro Verde para invitar, sobre todo, a todo el público de la zona, a esta gran fiesta regional y popular que es un escenario para el encuentro de los artistas entrerrianos y el público».

También participó el intendente de Oro Verde, César Clement, quien invitó a los visitantes de la región a disfrutar de una jornada pensada para toda la familia. «Toda la gente de nuestra localidad quiere ser parte de esta fiesta. Van a estar los bomberos voluntarios, todas las escuelas, las agrupaciones tradicionalistas y las instituciones civiles. Es una fiesta de todo el pueblo de Oro Verde», afirmó.

Acompañó la presentación la responsable del Área de Cultura de Oro Verde, Soledad Sauthier.

Como adelanto de la celebración, el grupo Sembrando Chamamé compartió un repertorio musical que anticipó parte de los espectáculos previstos para el evento.

Sobre la Fiesta

La Fiesta Regional del Locro cumple 10 años y lo celebrará el próximo sábado 5 de julio, de 12 a 17.30, en el predio multieventos de Oro Verde, ubicado en la intersección de Los Sauces y Los Tordos. La entrada será libre y gratuita.

Anticipando las vacaciones de invierno, habrá propuestas para toda la familia. Los más chicos podrán disfrutar del espectáculo de Justi Justina, mientras que sobre el escenario se presentarán Los Príncipes, Sembrando Chamamé, María Luz Erazun, Los Riedel y Maravillas Alemanas. Además, el Taller de Folclore de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER compartirá la expresión artística de nuestras raíces a través de la danza.

Las instituciones de la localidad estarán a cargo de la propuesta gastronómica, ofreciendo distintas versiones del plato protagonista de la jornada: el locro. También habrá comidas típicas, alternativas para distintos gustos y opciones aptas para personas celíacas.

La fiesta representa además una importante oportunidad para cooperadoras, asociaciones y clubes locales, que obtienen recursos para sostener sus actividades durante el año.

Durante toda la jornada habrá feriantes y emprendedores con variadas propuestas para recorrer y disfrutar. Se invita a los asistentes a llevar sillones, reposeras, mesas plegables y el mate para compartir una tarde al aire libre en familia y con amigos, celebrando una de las comidas más tradicionales de nuestra cultura.