Locales

Más de 2000 alumnos de Paraná prometerán lealtad a la bandera en plaza Mansilla

Más de 2000 alumnos de Paraná prometerán lealtad a la bandera en plaza Mansilla

Este sábado 20 de junio, la Plaza Mansilla de la ciudad de Paraná será el escenario del acto central de promesa de lealtad a la bandera nacional. La convocatoria abarca a estudiantes de 4º grado de todas las escuelas primarias públicas, privadas y de educación especial de la capital provincial.

Las delegaciones escolares, que deberán asistir con sus respectivos abanderados y escoltas de las banderas nacional y de Entre Ríos, están citadas a concentrarse a las 10:30 horas para compartir un tradicional chocolate caliente previo al inicio de la ceremonia formal, programada para las 11:30 horas.La organización de esta emblemática jornada cívica se lleva adelante de manera articulada entre la Vicegobernación de la provincia, el Consejo General de Educación (CGE), la municipalidad de Paraná y los representantes de los Veteranos de Guerra de Malvinas.

Precisamente, los excombatientes tendrán una participación central en el evento, ya que serán los encargados de tomar la promesa a los alumnos, en estricto cumplimiento de lo establecido por la Ley Provincial N.º 11.197. Esta iniciativa busca rendir homenaje a su entrega con la nación y fortalecer los valores democráticos en las nuevas generaciones.

Con el objetivo de facilitar la asistencia de las familias y las comunidades educativas, la municipalidad de Paraná dispuso la gratuidad del transporte público de pasajeros para todos los concurrentes al acto. El beneficio estará vigente entre las 9:00 y las 14:00 horas, abarcando tanto las líneas de la ciudad de Paraná como las del área metropolitana. Para acceder al viaje sin costo, los alumnos, docentes y acompañantes solo deberán informar al chofer de la unidad que se dirigen al acto central en Plaza Mansilla.

Desde las áreas organizadoras se instó a la comunidad a participar activamente de esta jornada, considerada una de las instancias educativas y ciudadanas más significativas del calendario escolar. El encuentro no solo representará un acto de reafirmación de los valores patrios y de la memoria colectiva, sino también una oportunidad festiva para que los vecinos de Paraná acompañen a los jóvenes en un paso fundamental de su formación ciudadana.

Te puede interesar

Extenderán el recorrido de una línea de colectivos hasta la escuela Almafuerte

admin

El Gabinete Municipal analizó la puesta en marcha de TDI y los principales proyectos para el segundo semestre

admin

Día de la Bandera en Paraná: inaugurarán la plaza Primera Junta con la Peña de la Esperanza

admin
Radio RD 99.1