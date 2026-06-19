Más de 2000 alumnos de Paraná prometerán lealtad a la bandera en plaza Mansilla

Este sábado 20 de junio, la Plaza Mansilla de la ciudad de Paraná será el escenario del acto central de promesa de lealtad a la bandera nacional. La convocatoria abarca a estudiantes de 4º grado de todas las escuelas primarias públicas, privadas y de educación especial de la capital provincial.

Las delegaciones escolares, que deberán asistir con sus respectivos abanderados y escoltas de las banderas nacional y de Entre Ríos, están citadas a concentrarse a las 10:30 horas para compartir un tradicional chocolate caliente previo al inicio de la ceremonia formal, programada para las 11:30 horas.La organización de esta emblemática jornada cívica se lleva adelante de manera articulada entre la Vicegobernación de la provincia, el Consejo General de Educación (CGE), la municipalidad de Paraná y los representantes de los Veteranos de Guerra de Malvinas.

Precisamente, los excombatientes tendrán una participación central en el evento, ya que serán los encargados de tomar la promesa a los alumnos, en estricto cumplimiento de lo establecido por la Ley Provincial N.º 11.197. Esta iniciativa busca rendir homenaje a su entrega con la nación y fortalecer los valores democráticos en las nuevas generaciones.

Con el objetivo de facilitar la asistencia de las familias y las comunidades educativas, la municipalidad de Paraná dispuso la gratuidad del transporte público de pasajeros para todos los concurrentes al acto. El beneficio estará vigente entre las 9:00 y las 14:00 horas, abarcando tanto las líneas de la ciudad de Paraná como las del área metropolitana. Para acceder al viaje sin costo, los alumnos, docentes y acompañantes solo deberán informar al chofer de la unidad que se dirigen al acto central en Plaza Mansilla.

Desde las áreas organizadoras se instó a la comunidad a participar activamente de esta jornada, considerada una de las instancias educativas y ciudadanas más significativas del calendario escolar. El encuentro no solo representará un acto de reafirmación de los valores patrios y de la memoria colectiva, sino también una oportunidad festiva para que los vecinos de Paraná acompañen a los jóvenes en un paso fundamental de su formación ciudadana.