Paraná celebra su 213° aniversario de elevación a Villa

La celebración rememora la elevación al rango de Villa por una ley redactada precisamente un 25 de junio de 1813 por la Asamblea Constituyente del Año XIII.

La ciudad de Paraná está de celebración. Este jueves se vive un nuevo aniversario, el número 213 que recuerda la elevación a Villa de la entonces Bajada del Paraná.

Por ello, el Rosedal del Parque Urquiza será escenario del izamiento de la bandera, un encuentro conmemorativo para recordar el acontecimiento que marcó un momento significativo en la consolidación institucional de la comunidad.

La actividad se realizará a las 9 y contará con la participación de establecimientos educativos de la zona, que acompañarán el izamiento de la Bandera Argentina y la evocación de esta fecha histórica.

La elevación a Villa, ocurrida el 25 de junio de 1813 por disposición de la Asamblea del Año XIII, constituyó un paso fundamental en el desarrollo institucional de la entonces Bajada del Paraná y en el proceso histórico de conformación de la comunidad paranaense.

Un poco de historia

La ciudad no tiene fecha de fundación, sin embargo su historia se remonta a hechos históricos concretos que la han ido reconociendo en el tiempo, hasta constituirse en la ciudad actual. Por aquella Ley del 25 de junio de 1813, la Asamblea General Constituyente ordena que el pueblo de la Baxada del Paraná sea elevado al rango de Villa bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario, debiéndose crear un cabildo.

Por esos años el vecino Andrés Pazos fue designado como primer Alcalde de la Villa y a partir de entonces se cumple el deseo de los vecinos de alcanzar su verdadera autonomía. Actualmente dos calles de la ciudad- Andrés Pazos y 25 de Junio-, homenajean aquel histórico momento.

Haciendo un poco de historia, el primer antecedente se registra a fines del siglo XVI, cuando se levanta una capilla que prestaba los servicios religiosos a los pocos pobladores de la Baxada de la Otra Banda del Paraná. Ese poblado siguió creciendo y las autoridades decidieron dotarlo de una iglesia, iniciativa que estuvo a cargo de Mauricio Zabala, entonces gobernador de Buenos Aires.

Así, el Cabildo Eclesiástico erigió la parroquia del Pago de la Otra Banda del Paraná bajo la advocación de la Virgen del Rosario el 23 de octubre de 1730. La capitalización de Paraná data del 17 de febrero de 1822. Y por una ley del 26 de agosto de 1826, sancionada por el Congreso Provincial a propuesta de Justo José de Urquiza, la elevó al rango de ciudad.

Cuando se establece el Gobierno Nacional cumpliendo lo instituido en la Constitución sancionada en 1853, el presidente electo, Justo José de Urquiza, designó a la ciudad de Paraná Capital de la Confederación Argentina y sede de las autoridades nacionales. Este hecho motivó que la capital provincial fuese trasladada a la ciudad de Concepción del Uruguay.

Como resultado de la Batalla de Pavón, el 17 de septiembre de 1861 dejó de serlo, hasta que en 1883, al conformarse el texto de la Carta Magna Provincial (redactado en 1860), se designó nuevamente a Paraná como Capital de la Provincia.

Paraná celebra este 25 de junio, 213 años desde su elevación al rango de Villa por una ley redactada precisamente un 25 de junio de 1813 por la Asamblea Constituyente del Año XIII. A partir de entonces comienza a alcanzar su reconocimiento más allá de los primeros asentamientos de pobladores que fueron marcando sus primeras páginas en la historia oficial de la ciudad. Esta fecha fue adoptada por el Municipio como celebración del Día de la Ciudad. Un hecho crucial en la consolidación de Paraná como un centro urbano importante en la región, marcando su desarrollo institucional.

(Ahora)