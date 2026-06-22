Argentina enfrenta a Austria en una fecha decisiva para la clasificación en el Mundial

La Selección Argentina enfrentará este lunes a Austria con la posibilidad de asegurar su lugar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. También jugarán Francia-Irak, Noruega-Senegal y Jordania-Argelia.

La Selección Argentina será la gran protagonista de la jornada de este lunes en el Mundial 2026, cuando se enfrente a Austria desde las 14 (hora argentina) por la segunda fecha del Grupo J. El encuentro se disputará en el AT&T Stadium de Dallas y podría significar la clasificación anticipada de la Albiceleste a los dieciseisavos de final.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega fortalecido tras el contundente triunfo 3 a 0 sobre Argelia en el debut. Aquella noche, Lionel Messi brilló con un hat-trick histórico que le permitió igualar al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales y alcanzar los 200 partidos con la camiseta argentina.

Con el nuevo sistema de desempate olímpico implementado por FIFA, una victoria ante Austria le garantizará a Argentina el pasaje a la próxima instancia. Incluso podría asegurarse el primer puesto del grupo si Jordania no derrota posteriormente a Argelia.

Austria, un rival que también quiere dar el golpe

El seleccionado austríaco debutó con una victoria por 3 a 1 sobre Jordania y también llega con la posibilidad de encaminar su clasificación. Los europeos mostraron superioridad durante gran parte del encuentro, aunque debieron esforzarse más de lo previsto para quedarse con los tres puntos.

El conjunto liderado por Marko Arnautovic intentará dar la sorpresa frente a una Argentina que aparece como favorita luego de su gran estreno en la competencia.

Si los dirigidos por Lionel Scaloni avanzan en la primera colocación del Grupo J, jugarán en 16avos de final contra el segundo del Grupo H que hoy tiene con igualdad de puntos a España, Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudita. El choque será el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami desde las 19hs de Argentina.

En caso de quedar en la segunda posición de la zona, el duelo de 16avos será contra el líder del Grupo H el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Para conocer el hipotético rival en caso de quedar entre los mejores terceros, habrá que esperar a la conformación definitiva de ese lote de ocho seleccionados. En tal caso, los posibles contrincantes serían los punteros del Grupo B, D, G, L o K con una programación que oscilará entre el miércoles 1 y el viernes 3 de julio.

En este marco, Scaloni debe definir si finalmente Nahuel Molina ocupa la posición de Gonzalo Montiel en el lateral derecho o si busca otra alternativa en el puesto u otro dibujo táctico. Además, a priori, Thiago Almada compite por la titularidad con Nico González y Lautaro Martínez batalla por la posición de centrodelantero con Julián Álvarez.

Luego de esta presentación, la Albiceleste concluirá su participación en la fase inicial el próximo sábado 27 de junio en Dallas ante Jordania a partir de las 23hs de Argentina y Austria chocará en ese mismo día y horario contra Argelia en Kansas.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada o Nico González, Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch o Marco Friedl, Philipp Lienhart, Kevin Danso, David Alaba; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Romano Schmid, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer; Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick

Francia y Noruega buscan sellar su clasificación

La actividad continuará desde las 18 con el duelo entre Francia e Irak por el Grupo I. Los franceses vencieron 3 a 1 a Senegal en el debut gracias a una destacada actuación de Kylian Mbappé, autor de dos goles.

Por su parte, Irak necesita sumar para mantener opciones de avanzar, luego de sufrir una dura derrota por 4 a 1 frente a Noruega en la primera jornada.

Más tarde, a las 21, Noruega enfrentará a Senegal en un partido clave para las aspiraciones de ambos. El conjunto escandinavo lidera el grupo tras su goleada inicial impulsada por una gran actuación de Erling Haaland, mientras que los africanos están obligados a sumar para no complicar su futuro.

Cierra la jornada el otro partido del grupo de Argentina

La programación finalizará a la medianoche argentina con el enfrentamiento entre Jordania y Argelia, también correspondiente al Grupo J.

Los jordanos buscarán recuperarse de la derrota sufrida ante Austria, mientras que Argelia intentará dejar atrás la caída frente a Argentina y mantenerse con posibilidades de avanzar a la próxima ronda.

Partidos de este lunes 22 de junio

14:00 | Argentina vs. Austria (TyC Sports y TyC Sports Play)

18:00 | Francia vs. Irak (DirecTV)

21:00 | Noruega vs. Senegal (TyC Sports y TyC Sports Play)

00:00 | Jordania vs. Argelia (DirecTV)