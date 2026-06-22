La Provincia adelantó el feriado por el Día del Trabajador Estatal

El Gobierno de Entre Ríos dispuso adelantar a este viernes 26 de junio la jornada no laborable por el Día del Trabajador Estatal, que se conmemora cada 27 de Junio y este año caía sábado. La medida fue oficializada mediante un decreto firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso.

Días atrás se había hehco público un pedido realizado por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) para que el Ejecutivo adelante al viernes o postergue al lunes el día no laborable.

La fecha conmemora el Día del Trabajador Estatal, establecido en la provincia por el Decreto 216/03. Como en 2026 el 27 de junio cae sábado, el Ejecutivo provincial resolvió trasladar el beneficio al día anterior para que pueda ser efectivamente disfrutado por los empleados de la administración pública.

Según confirmaron, el Gobierno decretó que la decisión constituye un “justo reconocimiento a la labor de todos los empleados de la Administración Pública Provincial”. Además, aclaró que deberán mantenerse las guardias correspondientes a los servicios esenciales para garantizar el normal funcionamiento de las áreas que así lo requieran.

El decreto establece que la medida alcanza a todo el personal de la Administración Pública Provincial, con excepción de quienes deban cumplir tareas en servicios esenciales. En esos casos, los trabajadores recibirán un franco compensatorio.

Días atrás, UPCN había solicitado formalmente al Ejecutivo que trasladara la jornada no laborable al viernes 26 o al lunes 29 de junio, al considerar que mantenerla el sábado le quitaba sentido al reconocimiento. El gremio también había recordado antecedentes similares registrados en años anteriores cuando la fecha coincidió con fines de semana.

La decisión quedó plasmada en el Decreto Nº 1793, firmado el 19 de junio, que dispone para este año el adelantamiento del feriado correspondiente al Día del Trabajador Estatal al viernes 26 de junio.