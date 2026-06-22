Argentina venció 2 a 0 a Austria con goles de Messi

La Selección venció 2 a 0 con dos goles de Lionel Messi, que llegó a 18 tantos en Mundiales y superó el récord de Miroslav Klose. El equipo de Lionel Scaloni sumó seis puntos y selló su clasificación.

Lionel Messi hizo historia y Argentina avanzó a 16avos del Mundial 2026 tras vencer 2 a 0 a Austria en Dallas, por la segunda fecha del Grupo J. El capitán convirtió los dos goles del triunfo, luego de haber fallado un penal en el arranque del encuentro.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni tuvo la primera gran chance tras una falta sobre Lautaro Martínez, sancionada luego de la intervención del VAR. Messi ejecutó el penal, pero su remate no terminó en gol y Austria logró equilibrar el trámite durante varios minutos.

La presión del conjunto europeo complicó a la Selección, que tuvo dificultades para asociarse en la mitad de la cancha. Sin embargo, Argentina encontró espacios cuando logró triangular en ataque y aprovechar las subidas de sus mediocampistas.

El récord de Messi

El quiebre llegó a los 38 minutos, cuando Facundo Medina envió un centro rasante desde la izquierda y Messi definió de primera para marcar el 1 a 0. Con ese tanto, superó a Miroslav Klose y se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales.

En el complemento, Austria sostuvo la intensidad, aunque el partido se volvió más cortado. Emiliano Martínez respondió ante un tiro libre de Marcel Sabitzer y Argentina buscó administrar la ventaja con posesiones largas.

La preocupación apareció cuando Cristian “Cuti” Romero debió ser reemplazado por una molestia en la rodilla derecha. Pese a esa situación, el bloque defensivo argentino no mostró fisuras en el tramo final.

Clasificación asegurada

Con Alexis Mac Allister y Enzo Fernández como piezas clave para descomprimir la presión, la Selección manejó los tiempos del cierre. Austria intentó con centros desde posiciones incómodas, pero no logró generar peligro claro.

En la última jugada, Argentina aprovechó los espacios y, tras una serie de rebotes en el área, Messi definió con sutileza para sellar el 2 a 0. El capitán alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo.

Con este resultado, la Albiceleste llegó a seis puntos y confirmó su clasificación a los 16avos de final. Su próximo partido será ante Jordania, el sábado 27 de junio a las 23, mientras que Austria enfrentará a Argelia.