Entre Ríos amaneció este martes con 0° de térmica y está bajo alerta por frío

Las temperaturas mínimas que se esperaban para la semana se adelantaron y este martes la provincia amaneció con cero grados de sensación térmica.

Entre Ríos comenzó la mañana de este martes bajo alerta por temperaturas extremas de frío según el Servicio Meteorológico Nacional y con una sensación térmica que descendió hasta cero grados en distintos puntos de la provincia. Durante el día aparecería el sol y se espera un tiempo estable.

El organismo nacional anunciaba para miércoles y jueves, las temperaturas más bajas de la semana, pero el frío se anticipó y este martes se registran las mínimas de 3° que se esperaban. Además, la presencia de viento sur hace sentir más las temperaturas, ya que la sensación térmica en las primeras horas de la jornada se ubicaba en 0° en diversas localidades y departamentos.

El SMN tiene bajo alerta amarillo a 15 departamentos de Entre Ríos este martes, todos excepto Gualeguay y Victoria. El alerta indica que el frío puede tener “efecto leve a moderado en la salud” con temperaturas que “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

En cuanto a las máximas, se anuncian de apenas 12° o 13° en Entre Ríos para este martes.

No obstante, el cielo estará despejado durante la mayor parte de la jornada, según el pronóstico oficial, lo que podría colaborar a aliviar la intensidad del frío. No se esperan precipitaciones ni inestabilidad durante el día.