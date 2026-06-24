Avanzan las obras complementarias al saneamiento de arroyo Las Viejas en Paraná

El Municipio de Paraná ejecuta trabajos complementarios al saneamiento del arroyo Las Viejas. Las tareas incluyen redes de agua y cloacas, alumbrado público, veredas, escaleras y mejoras habitacionales en Ciudad Perdida y El Túnel.

Las obras de integración sociourbana que complementan el saneamiento del arroyo Las Viejas continúan avanzando en los barrios Ciudad Perdida y El Túnel, donde el Municipio de Paraná desarrolla una serie de intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura y la calidad de vida de los vecinos.

Los trabajos contemplan la provisión de servicios esenciales como agua potable, cloacas y alumbrado público, además de la construcción de veredas, escaleras y espacios de vinculación que permitan una mejor conectividad entre ambos sectores.

El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, destacó que el objetivo es consolidar las mejoras generadas a partir del saneamiento del arroyo y brindar respuestas a demandas históricas de los habitantes de la zona.

Mejoras en infraestructura y servicios

«El objetivo es complementar la obra de saneamiento sobre el arroyo Las Viejas logrando la integración de los barrios y que los vecinos tengan las mejoras necesarias para mejorar la calidad de vida», señaló Loréfice.

En ese marco, durante los últimos días comenzaron las tareas consideradas más complejas dentro del proyecto, vinculadas a la conexión de los servicios de agua, cloacas y alumbrado público para las viviendas de Ciudad Perdida y El Túnel.

Además, se prevé la ejecución de veredas y escaleras que facilitarán la circulación y el acceso entre distintos sectores de los barrios.

Conexiones domiciliarias y mejoras habitacionales

El plan de obras también contempla conexiones intradomiciliarias a la red cloacal y la finalización de baños en aquellas viviendas que aún no cuentan con ese servicio. Asimismo, se construirán veredas internas en Ciudad Perdida y se acondicionará un espacio público compartido entre el barrio y el arroyo Las Viejas.

Loréfice remarcó que las intervenciones se financian íntegramente con recursos municipales. «Una vez que se retomó la obra, tanto la intervención en el arroyo Las Viejas como estas obras complementarias se realizan con fondos 100% paranaenses», afirmó.

Avances en la delimitación de lotes

Durante los últimos meses también se completó una etapa importante vinculada al ordenamiento urbano del sector. Los trabajos incluyeron la ejecución de un cerco perimetral destinado a delimitar los lotes construidos y establecer una línea municipal que permita preservar los espacios públicos y brindar mayor seguridad.

Para ello se colocaron postes olímpicos con bases independientes, unidos mediante vigas de encadenado inferior. Una vez concluida la estructura de hormigón, se avanzará con la colocación de malla romboidal y posteriormente alambre de púas para finalizar el cerramiento.

Desde el Municipio destacaron que las obras buscan consolidar la transformación integral del sector y garantizar mejores condiciones de infraestructura y servicios para los vecinos de ambos barrios.