Más de 1.500 estudiantes, docentes y tutores participaron de #HablemosDe en Paraná

La capacitación sobre consumos digitales y ciberbullying se realizó en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná (CPC) y reunió a más de 1.500 estudiantes, familias, docentes y especialistas para reflexionar y abordar de forma conjunta los desafíos que plantean las tecnologías digitales.

La actividad se desarrolló en el marco de #HablemosDe, la propuesta impulsada por el Gobierno de Entre Ríos a través del Consejo General de Educación (CGE), reunió representantes de la comunidad educativa y autoridades de distintos puntos de la provincia con el objetivo de generar espacios de construcción colectiva en torno a las problemáticas que atraviesan la vida cotidiana de niños y adolescentes.

En este marco, el presidente del CGE, Carlos Cuenca, celebró la amplia participación de familias, estudiantes y docentes y remarcó la necesidad de abordar estas problemáticas desde una mirada comunitaria. «Hace poco firmamos un convenio con Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (Ocedic) para que puedan brindarnos herramientas y acompañamiento. Tenemos datos contundentes: hoy los chicos acceden a un celular a los nueve años y seis meses, el 40 por ciento de los estudiantes realiza apuestas en línea y también vemos muchas problemáticas vinculadas a la salud mental. Son situaciones que nos obligan a tomar decisiones, pero entendemos que no hay respuestas unívocas. Cuidar a nuestros estudiantes no es una tarea exclusiva de la escuela, sino un trabajo conjunto. Nuestros chicos consumen contenidos digitales el doble del tiempo que pasan en la escuela, por eso necesitamos generar acuerdos y construir herramientas entre todos», destacó.

«Somos un observatorio especializado en temáticas vinculadas al cibercrimen y trabajamos junto a investigaciones criminales de todo el país. Nuestro desafío es llegar a tiempo antes de que el daño ocurra. Por eso la prevención ocupa un lugar central en nuestro trabajo. Este encuentro es muy necesario porque venimos a dialogar con ustedes, pero también a aprender de la comunidad. Necesitamos que entre todos podamos conversar sobre lo que les sucede a los estudiantes en sus distintos espacios y lograr acompañarlos», destacó la especialista y representante de Ocedic, Amparo Zavalía.

Como parte de la propuesta, el equipo de Ocedic desarrolló dos espacios de capacitación en simultáneo, uno destinado a estudiantes y otro orientado a docentes, madres, padres y tutores. Además, se promovieron instancias de intercambio y reflexión colectiva para profundizar el abordaje de las distintas problemáticas vinculadas al uso de tecnologías digitales.

También estuvieron presentes integrantes del Ocedic, Mariana Chávez y Pedro Fontaneto; la directora general de Planeamiento Educativo del CGE, Marianella Müller; el coordinador general de Comunicación y Ceremonial del CGE, Martín Macor; la coordinadora de Políticas Transversales, Clarisa Zalazar; el diputado Lénico Aranda; el director general de Salud Mental de la provincia, Esteban Dávila; junto a otras autoridades educativas, equipos técnicos, docentes, estudiantes y familias.

La campaña HablemosDe a lo largo del año trabajará distintos ejes vinculados al bienestar de los estudiantes, fortaleciendo el acompañamiento de las familias, las escuelas y el Estado. Reafirmando la importancia de fortalecer las acciones de prevención y concientización frente a los desafíos de la actualidad.