Boca goleó, clasificó y quedó puntero de su zona

Milton Giménez, Alan Velasco, Adam Bareiro y Miguel Ángel Merentiel marcaron los goles de la victoria 4-0 de Boca sobre Defensa y Justicia en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello.

Boca Juniors logró una contundente victoria por 4 a 0 sobre Defensa y Justicia en el estadio Norberto Tito Tomaghello, resultado que le permitió asegurar su clasificación a la fase eliminatoria del Torneo Apertura y colocarse en la cima de la Zona A de forma transitoria. El encuentro, correspondiente a la fecha 16, se desarrolló ante más de 3000 hinchas xeneizes presentes en Florencio Varela, en una jornada marcada por la presencia de ambas parcialidades y un amplio operativo de seguridad.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda presentó una formación con mayoría de suplentes debido a la proximidad del partido por Copa Libertadores ante Cruzeiro. A pesar de la rotación, Boca Juniors mostró solidez y aprovechó los errores del rival. El primer gol llegó a los 24 minutos, cuando Milton Giménez interceptó una mala salida del arquero local y definió con precisión. El tanto fue validado tras revisión del VAR, que también anuló previamente un gol de Juan Gutiérrez para el local por posición adelantada.

Durante la primera mitad, Defensa y Justicia dominó la posesión y generó las ocasiones más claras, pero no logró concretar. El desarrollo del partido se vio interrumpido por la atención a un hincha de Boca Juniors en la tribuna visitante y la invasión de campo por parte de un simpatizante del local. A los 40 minutos, el entrenador de Defensa, Mariano Soso, fue expulsado por protestas reiteradas.

En el complemento, Boca Juniors impuso su jerarquía. Alan Velasco amplió la ventaja en una jugada de contragolpe. Minutos después, una acción colectiva terminó con el gol de Adam Bareiro, quien empujó la pelota tras una asistencia de Tomás Aranda. La goleada se completó con la definición de Miguel Merentiel, que eludió al arquero y marcó el cuarto tanto, nuevamente tras un pase del juvenil. La entrada de jugadores habituales titulares en el segundo tiempo consolidó el dominio visitante.

El resultado dejó a Boca Juniors con 27 puntos, igualando la línea de Estudiantes en la punta de la Zona A, a falta de un partido pendiente ante Central Córdoba. Por su parte, Defensa y Justicia quedó fuera de la zona de clasificación, con 19 puntos y una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas.

Además, la lesión de Ander Herrera en la entrada en calor obligó a un cambio de último momento en el once inicial de Boca, ingresando Milton Delgado en su lugar. La actuación del equipo de Úbeda se dio en medio de una racha invicta de 14 partidos, abarcando todas las competencias, y con cuatro triunfos al hilo en condición de visitante.