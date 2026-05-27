Activaron el Alerta Sofía por la desaparición de una adolescente en Córdoba

Gustavo Vaca, abogado de la familia, confirmó en diálogo con la agencia Noticias Argentinas que se dio lugar a la solicitud de la alerta a nivel nacional.

Este miércoles se activó el Alerta Sofía en el caso por la desaparición de Agostina Vera de 14 años, en la provincia de Córdoba, tras la solicitud por parte de la querella en la causa con el objetivo de expandir la información de la causa a nivel nacional.

Gustavo Vaca, abogado de la familia de la adolescente, informó que se amplió la búsqueda y se dio lugar al pedido de Alerta Sofía para que se difunde la investigación e imagen de la menor en todo el país.

“Hasta el momento no tenemos novedades sobre ella y estamos trabajando sobre la persona que lo citó el sábado por la noche”, expuso Vaca.

A su vez, mientras continúa la pesquisa, familiares, amigos y vecinos de Vera realizan una concentración en el cruce de Alem y Rancagua para continuar con el pedido de justicia y aparición.

“Todo el que pueda brindar una información se solicita que pueda aportarla a los números, tanto del abuelo como de la abuela, o acercarse a la fiscalía. Todo sirve, desde algún método de grabación, alguna cámara, filmación, o si tiene alguna idea en concreto sobre la desaparición y el paradero de la menor”, manifestó.

Un detenido

El fiscal Raúl Garzón, anticipó a La Voz que hay un detenido por este hecho. Se trata de una persona cercana a la familia y que está imputado por privación ilegítima de la libertada agravada. «Hemos tomado esa medida en las últimas horas de la noche», remarcó Garzón.

Evitó pronunciarse respecto a la situación del detenido y las razones por las cuales habría pactado un encuentro con la adolescente y luego no se supo más nada de ella. «Estamos en plena etapa de investigación no pudo dar más detalle, sí decir que en esta jornada se llevarán a cabo varios procedimientos vinculados con esta novedad», agregó.

Cronología de su desaparición

Según el relato de sus allegados, Agostina salió el sábado pasado, alrededor de las 22.30, desde la avenida Leandro N. Alem, en el este de Córdoba capital. Para trasladarse, utilizó un remís conducido por un chofer conocido de la familia, quien la llevó hasta la intersección de las calles Fragueiro y Juan del Campillo, en el barrio Cofico. Esta es la persona que ha quedado detenida.

El testimonio del conductor indica que en dicho lugar la esperaba un hombre de aproximadamente 32 años, quien se encargó de abonar el costo del viaje.

De acuerdo con la versión que este hombre le dio posteriormente al padre de la menor, Agostina se habría subido luego a un automóvil Gol de color rojo en la calle Del Campillo, entre Avellaneda y Urquiza. Desde ese preciso instante, se perdió toda comunicación con ella; su teléfono celular no responde llamadas ni recibe mensajes de texto.