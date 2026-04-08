Artemis II: las impactantes imágenes que consiguieron los astronautas

Fotografiaron el lado oscuro y quedaron incomunicados con la Tierra por 40 minutos, mientras el satélite natural obstruía las ondas.

La tripulación de la misión Artemis II sigue deslumbrando: en las últimas horas, durante su sobrevuelo por la cara oculta de la Luna, el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista Christina Koch, de la NASA, así como Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, lograron capturar una impactante serie de fotografías que pasarán a la historia. Entre los registros se destaca una “puesta de Tierra” –en lugar de una puesta de sol–, una imagen que evoca a la histórica fotografía “Earthrise” (Amanecer de la Tierra) tomada hace 58 años por el astronauta Bill Anders durante la misión Apolo 8, en el primer sobrevuelo tripulado a la Luna y que fue seleccionada en 2003 por la revista Life como una de las “cien fotografías que cambiaron el mundo”.

FOTO: Associated Press/LaPresse / APN En esta imagen proporcionada por la NASA, los miembros de la tripulación de Artemis II, de izquierda a derecha, Victor Glover, Jeremy Hansen, Reid Wiseman y Christina Koch, hacen una pausa para girar la cámara y tomarse una selfie a mitad de su período de observación lunar durante un sobrevuelo de la Luna.

FOTO: NASA / via REUTERS Vista de la Luna a contraluz durante un eclipse solar, fotografiada por una de las cámaras de los paneles solares de la nave espacial Orión durante el sobrevuelo de la Luna por la tripulación de Artemis II el 7 de abril de 2026.

FOTO: NASA / via REUTERS Una porción de la Luna iluminada por el Sol durante un eclipse solar, mientras el planeta Venus se muestra como un brillante destello plateado a la izquierda, durante el sobrevuelo de la Luna por la tripulación de Artemis II el 7 de abril de 2026.

FOTO: NASA / via REUTERS El Sol es eclipsado completamente por la Luna durante el sobrevuelo lunar de la tripulación de Artemis II, 7 de abril de 2026.

FOTO: NASA / via REUTERS La Luna, con su cuenca Orientale prominente en el centro, fue fotografiada por la tripulación de Artemis II a través de la ventana de la nave espacial Orión a las 15:05 EDT (19:05 GMT) durante su sobrevuelo lunar. El punto negro redondo al noreste de Orientale es el cráter Grimaldi, y el cráter Aristarco es el punto blanco brillante en medio de un flujo de lava gris oscuro en la parte superior de la imagen. Según los datos del archivo de imagen, la fotografía fue tomada con una cámara Nikon D5 y un objetivo de 80-400 mm.

FOTO: NASA / via REUTERS La Luna fue eclipsada completamente por el Sol durante el sobrevuelo de la Luna por la misión Artemis II.

FOTO: NASA / via REUTERS Vista del cráter Vavilov en el borde de la cuenca Hertzsprung, más antigua y extensa, en la Luna, durante el sobrevuelo de la misión Artemis II. Según los datos del archivo de imagen, la fotografía fue tomada con una cámara Nikon D5 y un objetivo de 400 mm.

FOTO: NASA / via REUTERS Vista de la Tierra, parcialmente oculta por la Luna, fotografiada a través de la ventana de la nave espacial Orión a las 18:41 EDT (22:41 GMT), tan solo tres minutos antes de que la nave y su tripulación se ocultaran tras la Luna y perdieran contacto con la Tierra durante 40 minutos antes de reaparecer en el otro lado durante el sobrevuelo de la Luna por la misión Artemis II. Según los datos del archivo de imagen, la fotografía fue tomada con una cámara Nikon D5 y un objetivo de 80-400 mm.

FOTO: NASA / via REUTERS Vista de la Tierra pasando frente a la Luna, fotografiada a través de la ventana de la nave espacial Orión, durante el sobrevuelo de la misión Artemis II. Según los datos del archivo de imagen, la fotografía fue tomada con una cámara Nikon D5 y un objetivo de 400 mm.

FOTO: NASA / via REUTERS El Sol comienza a asomar por detrás de la Luna, visto desde la nave espacial Orión cerca del final del sobrevuelo lunar Artemis II.

FOTO: NASA / via REUTERS El comandante de Artemis II, Reid Wiseman, mira por la ventana de la nave espacial Orion durante el sobrevuelo de la Luna por la tripulación de Artemis II.

FOTO: NASA / via REUTERS Vista de la Tierra, parcialmente oculta por la Luna, fotografiada a través de la ventana de la nave espacial Orión a las 19:22 EDT (23:22 GMT). Según los datos del archivo de imagen, la fotografía se tomó con una cámara Nikon D5 y un objetivo de 80-400 mm.

FOTO: NASA / via REUTERS El astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) y especialista de la misión Artemis II, Jeremy Hansen, toma fotografías utilizando una cubierta para la cámara que protege la ventana 2 de la nave espacial Orion durante el sobrevuelo de la Luna por la tripulación de Artemis II.

FOTO: NASA / via REUTERS Una porción de la Luna completamente eclipsada por el Sol, con el planeta Venus brillando como un destello plateado a la izquierda, durante el sobrevuelo de la Luna por la tripulación de Artemis II.

FOTO: NASA / via REUTERS La Luna, con su cuenca oriental prominente a la derecha, fue fotografiada por la tripulación de Artemis II a través de la ventana de la nave espacial Orión a las 15:41 EDT (19:41 GMT) durante su sobrevuelo lunar. Según los datos del archivo de imagen, la fotografía fue tomada con una cámara Nikon D5 y un objetivo de 80-400 mm.

FOTO: NASA / via REUTERS Los astronautas de la NASA Victor Glover y el comandante Reid Wiseman se preparan para su viaje alrededor de la cara oculta de la Luna junto al astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), Jeremy Hansen, configurando su equipo de cámara para su uso a través de la ventana de la nave espacial Orión, poco antes de su sobrevuelo lunar.

FOTO: NASA / via REUTERS Vista de la Tierra pasando por detrás de la Luna, fotografiada a través de la ventana de la nave espacial Orión, durante el sobrevuelo de la misión Artemis II. Según los datos del archivo de imagen, la fotografía fue tomada con una cámara Nikon D5 y un objetivo de 400 mm.

FOTO: NASA / via REUTERS Vista del borde oriental de la cuenca Polo Sur-Aitken en la Luna durante el sobrevuelo de la misión Artemis II. Según los datos del archivo de imagen, la fotografía fue tomada con una cámara Nikon D5 y un objetivo de 400 mm.

FOTO: NASA / via REUTERS Los astronautas de la NASA Victor Glover y Christina Koch recopilan imágenes y observaciones durante el sobrevuelo de la Luna por la misión Artemis II.

FOTO: NASA / via REUTERS Vista de la Tierra, parcialmente oculta por la Luna, fotografiada a través de la ventana de la nave espacial Orión a las 18:41 EDT (22:41 GMT), durante el sobrevuelo de la Luna por la misión Artemis II. Según los datos del archivo de imagen, la fotografía se tomó con una cámara Nikon D5 y un objetivo de 400 mm.

FOTO: NASA / via REUTERS Vista de una porción de la Luna en lo que la NASA describe como «a lo largo del terminador, el límite entre el día y la noche lunares, donde la luz solar de bajo ángulo proyecta largas y dramáticas sombras sobre la superficie», durante el sobrevuelo de la Luna por la tripulación de Artemis II. Según los datos del archivo de imagen, la fotografía fue tomada con una cámara Nikon D5 y un objetivo de 400 mm.

FOTO: NASA / via REUTERS Vista de la Tierra, parcialmente oculta tras la Luna, capturada a través de la ventana de la nave espacial Orión a las 18:41 EDT (22:41 GMT), durante el sobrevuelo lunar de la misión Artemis II. Según los datos del archivo de imagen, la fotografía fue tomada con una cámara Nikon D5 y un objetivo de 400 mm.

FOTO: NASA / via REUTERS Vista de la Tierra, parcialmente oculta por la Luna, fotografiada a través de la ventana de la nave espacial Orión a las 18:40 EDT (22:40 GMT), tan solo cuatro minutos antes de que la nave y su tripulación se ocultaran tras la Luna y perdieran contacto con la Tierra durante 40 minutos, antes de reaparecer en el otro lado durante el sobrevuelo de la Luna por la misión Artemis II. Según los datos del archivo de imagen, la fotografía fue tomada con una cámara Nikon D5 y un objetivo de 80-400 mm.

FOTO: NASA / via REUTERS El astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) y especialista de la misión Artemis II, Jeremy Hansen, toma fotografías a través de la ventana de la nave espacial Orion durante el sobrevuelo de la Luna por la tripulación de Artemis II.