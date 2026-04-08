Artemis II: las impactantes imágenes que consiguieron los astronautas

Fotografiaron el lado oscuro y quedaron incomunicados con la Tierra por 40 minutos, mientras el satélite natural obstruía las ondas.
La tripulación de la misión Artemis II sigue deslumbrando: en las últimas horas, durante su sobrevuelo por la cara oculta de la Luna, el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista Christina Koch, de la NASA, así como Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, lograron capturar una impactante serie de fotografías que pasarán a la historia. Entre los registros se destaca una “puesta de Tierra” –en lugar de una puesta de sol–, una imagen que evoca a la histórica fotografía “Earthrise” (Amanecer de la Tierra) tomada hace 58 años por el astronauta Bill Anders durante la misión Apolo 8, en el primer sobrevuelo tripulado a la Luna y que fue seleccionada en 2003 por la revista Life como una de las “cien fotografías que cambiaron el mundo”.