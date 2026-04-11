La misión Artemis II llegó a su fin con el amerizaje exitoso de la cápsula Orión en el océano Pacífico, donde los astronautas se encuentran en buen estado tras el desafío del regreso a la Tierra.

La misión Artemis II alcanzó su punto culminante este viernes con el exitoso amerizaje de la cápsula Orión en el océano Pacífico, frente a las costas de California. Este evento marca un hito importante en el programa espacial de la NASA y se considera un paso crucial hacia el regreso de la humanidad a la Luna. Los cuatro astronautas a bordo, Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen, pasaron exitosamente el desafío del regreso a la Tierra y se encuentran en buen estado de salud, según confirmaron los informes médicos iniciales.

Así fue el rescate de los cuatro astronautas de la misión Artemis II en el océano Pacífico

La operación de recuperación comenzó inmediatamente después del descenso controlado de la cápsula. Equipos especializados de la NASA procedieron a abrir la escotilla y extraer a la tripulación. Posteriormente, los astronautas fueron trasladados en botes salvavidas antes de ser evacuados por aire hacia el buque USS John P. Murtha, donde se les realizaría una evaluación médica más detallada. A pesar de las difíciles condiciones del regreso, todos los astronautas respondieron favorablemente a los controles médicos realizados tanto dentro de la cápsula como durante las tareas de rescate.

El reingreso y la fase crítica del viaje

El momento más crítico de la misión ocurrió durante el reingreso a la atmósfera terrestre, cuando la cápsula Orión atravesó las capas atmosféricas a velocidades cercanas a los 40.000 km/h. La fricción generada por estas altas velocidades elevó la temperatura externa de la cápsula a más de 2.700 grados Celsius. Afortunadamente, el escudo térmico de Orión resistió estas condiciones extremas, protegiendo a la tripulación durante este peligroso tramo del viaje.

Tras superar esta fase crítica, los paracaídas de la cápsula se desplegaron exitosamente, permitiendo que la nave amerizara de forma estable en el océano. Los sistemas de flotación de Orión aseguraron que la cápsula permaneciera a flote, facilitando la tarea de los equipos de rescate.

Un paso decisivo para la exploración lunar

Desde el Centro de Control de la NASA en Houston, el cierre de la misión fue seguido con gran emoción y expectativa. Al confirmarse que los astronautas habían salido de la cápsula, la NASA celebró el éxito del amerizaje y el rescate. Este evento marca un avance significativo en la estrategia de exploración espacial de Estados Unidos y representa una importante prueba para las futuras misiones tripuladas hacia la Luna.

Foto: NASA.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, destacó que los aprendizajes obtenidos en Artemis II serán fundamentales para la próxima misión Artemis III, que tiene como objetivo llevar a los astronautas a la superficie lunar. “Aprendimos mucho para la próxima misión Artemis III”, comentó Isaacman, subrayando que este tipo de vuelos están allanando el camino para futuras expediciones más frecuentes al espacio.

Con el exitoso regreso de la cápsula Orión, la NASA ha validado no solo la tecnología involucrada en Artemis II, sino también su capacidad operativa para llevar a cabo misiones de largo alcance. La misión marca el inicio de una nueva etapa en el programa Artemis, con la vista puesta no solo en la Luna, sino también en futuras exploraciones más allá, como Marte.