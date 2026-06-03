Cómo ver los 104 partidos del Mundial en Argentina: las señales que los transmiten

Entre el cable, la televisión abierta y el streaming, la oferta para seguir todos los encuentros del torneo quedó repartida de forma desigual, con acceso completo solo para algunos servicios
El Mundial 2026 llega con una oferta de transmisión fragmentada entre señales de cable, televisión abierta y plataformas de streaming. Con 104 partidos distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá, el acceso a la competencia completa quedó concentrado en pocas manos, mientras que el resto de los canales ofrecen coberturas parciales.
DSports es la única señal televisiva con acceso al 100% de los encuentros. A través de DIRECTV y su plataforma de streaming DGO, transmitirá los 104 partidos del torneo, con más de 900 horas de programación en vivo y enviados especiales en los tres países sede, según anticipó Hernán Bidegain, director de DSports. La señal cuenta con la licencia de FIFA para la transmisión tanto en televisión satelital como en plataformas digitales.
Ese mismo esquema de licencias es el que permite que Paramount+ y Flow también ofrezcan el torneo completo. Ambas plataformas acceden a los 104 partidos a través de un acuerdo de sublicencias con DSports, con la misma imagen y relatos de la señal deportiva. Los usuarios de Amazon Prime Video que contraten el canal de DSports como add-on también tendrán acceso a la totalidad de los encuentros.
TyC Sports transmitirá 52 partidos, entre ellos todos los de la selección argentina. En la fase de grupos, la grilla confirmada incluye:
- 11/06 – 23:00 | Corea del Sur vs. República Checa
- 12/06 – 22:00 | Estados Unidos vs. Paraguay
- 13/06 – 01:00 | Australia vs. Turquía
- 13/06 – 22:00 | Haití vs. Escocia
- 14/06 – 17:00 | Países Bajos vs. Japón
- 14/06 – 23:00 | Suecia vs. Túnez
- 15/06 – 16:00 | Bélgica vs. Egipto
- 15/06 – 19:00 | Uruguay vs. Arabia Saudita
- 15/06 – 22:00 | Irán vs. Nueva Zelanda
- 16/06 – 19:00 | Irak vs. Noruega
- 16/06 – 22:00 | Argentina vs. Argelia
- 17/06 – 01:00 | Austria vs. Jordania
- 17/06 – 17:00 | Inglaterra vs. Croacia
- 17/06 – 20:00 | Ghana vs. Panamá
- 17/06 – 23:00 | Uzbekistán vs. Colombia
- 18/06 – 13:00 | República Checa vs. Sudáfrica
- 18/06 – 22:00 | México vs. Corea del Sur
- 19/06 – 16:00 | Estados Unidos vs. Australia
- 19/06 – 21:30 | Brasil vs. Haití
- 20/06 – 14:00 | Países Bajos vs. Suecia
- 20/06 – 17:00 | Alemania vs. Costa de Marfil
- 21/06 – 13:00 | España vs. Arabia Saudita
- 21/06 – 16:00 | Nueva Zelanda vs. Egipto
- 22/06 – 14:00 | Argentina vs. Austria
- 22/06 – 21:00 | Noruega vs. Senegal
- 23/06 – 14:00 | Portugal vs. Uzbekistán
- 23/06 – 20:00 | Croacia vs. Panamá
- 24/06 – 16:00 | Suiza vs. Canadá
- 24/06 – 19:00 | Marruecos vs. Haití
- 24/06 – 22:00 | Sudáfrica vs. Corea del Sur
- 25/06 – 17:00 | Ecuador vs. Alemania
- 25/06 – 20:00 | Japón vs. Suecia
- 25/06 – 23:00 | Turquía vs. Estados Unidos
- 26/06 – 16:00 | Noruega vs. Francia
- 26/06 – 21:00 | Uruguay vs. España
- 27/06 – 00:00 | Egipto vs. Irán
- 27/06 – 18:00 | Inglaterra vs. Panamá
- 27/06 – 20:30 | RD Congo vs. Uzbekistán
- 27/06 – 23:00 | Argentina vs. Jordania
En la fase eliminatoria, TyC Sports tiene confirmados 6 partidos de 16avos de final, 4 de octavos, 1 de cuartos, 1 semifinal y la final del 19 de julio, aunque los cruces específicos quedan sujetos a la clasificación de los equipos.