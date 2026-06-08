Ebrio y sin papeles, conductor chocó un poste de luz en Paraná

Un automovilista atropelló una columna de alumbrado público y cuando le hicieron el test de alcoholemia dio positivo. Además, no tenía documentación y le secuestraron el vehículo.

Un automovilista chocó contra una columna de alumbrado público durante la noche de este domingo en Paraná. No hubo personas heridas, aunque el vehículo fue retenido por falta de papeles y el conductor dio positivo en el test de alcoholemia.

El siniestro ocurrió en la esquina de avenida Circunvalación y Don Bosco. Por motivos que se investigan, un Chevrolet Corsa impactó contra una farola.

Como consecuencia del choque, afortunadamente no se registraron lesionados. En el lugar trabajó personal de Tránsito Municipal, que constató que el conductor no contaba con la documentación necesaria para circular y, además, arrojó resultado positivo en la prueba de alcoholemia.

Ante esta situación, las autoridades procedieron a retener el vehículo. También intervino personal de Alumbrado Público para asegurar y acondicionar la estructura dañada.