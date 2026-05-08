La FIFA planea tres ceremonias de apertura para el Mundial 2026 en los tres países anfitriones

La organización tendrá distintos shows inaugurales en cada una de las sedes organizadoras.

El Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, será el más masivo de la historia, no solo por la cantidad de selecciones participantes y por las distancias entre sedes, sino también por la arriesgada organización que tendrá la FIFA para el torneo.

El ente que regula el fútbol a nivel mundial tiene como objetivo hacer una inauguración única, con tres ceremonias de apertura en los tres países que son los organizadores de la cita mundialista.

En primera instancia, México tendrá el honor de abrir el Mundial 2026 el 11 de junio en el Estadio Azteca ante Sudáfrica. El encuentro tendrá una apertura que durará más de 16 minutos con diversos artistas nacionales e internacionales, como por ejemplo Maná, Los Ángeles Azules y la cantante africana Tyla.

El Estadio Azteca será el escenario de la primera ceremonia del Mundial 2026 (Foto: EFE)

Además, contarán con artistas de peso mundial y de alcance masivo como J Balvin, Anitta y Danny Ocean. Pero no son los únicos, ya que estarán también artistas de muchos países del planeta y que también participan del torneo.

Para el partido de Canadá que ocupa el grupo B, también se espera un gran show de apertura: estarán como principales estrellas Michael Bublé y Alanis Morissette en el duelo ante Bosnia el 12 de junio en el BMO Field.

El BMO Field verá el debut de Canadá en el Mundial 2026 (Foto: Reuters)

La última ceremonia, será propiedad de Estados Unidos el mismo día que Canadá. El principal anfitrión jugará ante Paraguay en el SoFi Stadium con la participación de Katy Perry y otros artistas de renombre.

SoFi Stadium, el imponente lugar del debut de Estados Unidos (Foto: AP)

El mensaje de la FIFA es claro: piden a los hinchas que asistirán a cada partido llegar temprano, ya que los shows comenzarán 90 minutos antes de cada partido por disputarse.