Cien directivos cursarán una formación universitaria becada a partir de una alianza estratégica

El Consejo General de Educación (CGE) inició el Curso de Formación Docente en Gestión y Transformación Educativa, destinado a miembros de equipos directivos de 60 escuelas secundarias de gestión privada de la provincia. La propuesta busca fortalecer las capacidades de conducción y acompañar los desafíos actuales de la educación secundaria.

El lanzamiento se realizó en el salón de actos del Colegio Nuestra Señora del Huerto de Paraná y convocó a directivos de distintas instituciones educativas, autoridades provinciales y representantes de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) y del Banco Santander, entidades que patrocinan la iniciativa. La propuesta ha sido declarada de interés por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano de la Nación, lo que la posiciona como una política de formación de alcance y relevancia nacional.

Durante la jornada se presentaron los principales lineamientos de la propuesta formativa y se generó un espacio de intercambio entre los participantes sobre los desafíos que atraviesan actualmente las instituciones educativas. El encuentro estuvo marcado por el compromiso de los equipos con la mejora de las prácticas de gestión y el fortalecimiento de las trayectorias escolares de los estudiantes.

«Consideramos que lo que un directivo hace o deja de hacer llega al aula. El liderazgo del directivo es un factor influyente en los aprendizajes de los estudiantes. Por ello esta formación es fundamental para impulsar procesos de mejora sostenidos que impulsamos desde las propuestas de la política educativa provincial», expresó la directora de Educación de Gestión Privada del CGE, Judith Trembecki.

«La iniciativa es posible gracias al apoyo económico del Banco Santander y la alianza conjunta con la Universidad Abierta Interamericana y el Consejo General de Educación. Quienes completen el trayecto recibirán certificación de la Universidad con reconocimiento de puntaje docente otorgado por el organismo educativo», aclaró el subdirector de Educación de Gestión Privada del CGE, Jorge Bergallo.

En el marco de la puesta en marcha de esta propuesta, representantes del Banco mantuvieron una reunión de trabajo y ofrecieron iniciativas de colaboración. Del encuentro participaron el presidente del CGE, Carlos Cuenca; la directora general de Planeamiento Educativo, Marianela Müller e integrantes de la Dirección de Educación de Gestión Privada.

La capacitación que se extenderá hasta octubre bajo modalidad virtual abordará cuatro ejes fundamentales: gestión institucional situada, planificación estratégica y gestión de proyectos, convivencia y mediación educativa y coordinación del trabajo docente. Como instancia final, cada participante elaborará un Proyecto de Mejora Institucional para su propia escuela.

También participaron en el lanzamiento, supervisores de nivel secundario de la Dirección de Educación de Gestión Privada del CGE; la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicopedagogía de la UAI, Gabriela Rudón; la directora de la Licenciatura en Gestión Educativa Jorgelina Lastiri y representantes del Banco Santander, Carolina Martín, Pablo Mansutti y Estefanía Bel.