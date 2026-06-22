El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos realizará su primera reunión formal

El encuentro se desarrollará este martes en Paraná y reunirá a los representantes del sector público, privado, académico y profesional que integrarán el órgano de gobierno creado por la ley provincial 11.183. Se trata de un paso institucional clave para la puesta en marcha del organismo creado para fortalecer la articulación entre los distintos actores de la actividad turística.

El encuentro será encabezado por el presidente del ente y secretario de Turismo provincial, Jorge Satto, y tendrá lugar desde las 15 en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.

La convocatoria representa la concreción de uno de los compromisos asumidos por la gestión del gobernador Rogelio Frigerio con el sector turístico entrerriano: dotar a la provincia de una herramienta de gobernanza capaz de integrar al Estado, las entidades representativas de la actividad y los ámbitos académico y profesional en la definición de políticas para el desarrollo del turismo.

Ese objetivo tomó forma con la sanción de la ley provincial 11.183, aprobada en diciembre de 2024, que creó el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) como organismo responsable de diseñar, ejecutar y acompañar las estrategias de desarrollo, fortalecimiento y promoción turística de Entre Ríos mediante un esquema de trabajo basado en la construcción de consensos.

El Directorio del ente reúne representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo provincial, junto a la Cámara Entrerriana de Turismo (CET), las asociaciones hoteleras y gastronómicas adheridas a la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra), las y los trabajadores agremiados en la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), la Federación Económica de Entre Ríos (Feder), la Asociación Santafesina y Entrerriana de Agencias de Viajes y Turismo (Aseavyt), el Colegio de Profesionales en Turismo de Entre Ríos (Coprotuer) y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).

La puesta en marcha de este espacio de participación estuvo precedida por un proceso de construcción institucional que comenzó incluso antes de la constitución formal del organismo. Entre agosto de 2024 y agosto de 2025 se realizaron cinco reuniones preliminares con el objetivo de ensayar la dinámica de funcionamiento del futuro Directorio y consolidar mecanismos de diálogo y articulación entre sus integrantes.

Durante la reunión del martes, la Secretaría Ejecutiva del Emturer pondrá a consideración del Directorio el Reglamento Interno del organismo y expondrá el plan operativo que ha orientado hasta el momento la gestión turística provincial, dando inicio a la agenda institucional prevista para esta nueva etapa.