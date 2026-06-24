Con un drone persiguieron y lograron capturar a un delincuente prófugo en Paraná

Las imágenes muestran el momento en que el joven delincuente intenta escabullirse por el arroyo ubicado detrás del Parque Berduc.

Un joven delincuente de 21 años, con pedido de captura vigente por un hecho de sangre con armas de fuego en Paraná fue arrestado tras un intenso operativo ejecutado este martes por la policía provincial.

El procedimiento quedó registrado en las cámaras de un drone -a las que accedió Canal 9 Litoral-. Fue realizado a las 11:30 por personal de la Comisaría Octava y de la Jefatura Departamental Paraná, que desplegó un fuerte operativo en inmediaciones de calle Moreno, en la zona del pasillo lindero al puente.

Tras una minuciosa tarea investigativa, los efectivos habían logrado localizar el aguantadero donde se ocultaba Franco Monserrat, un joven de 21 años que se encontraba evadiendo a la Justicia. Debido a su alta peligrosidad —está señalado como autor de graves lesiones provocadas por el uso de armas de fuego—, se diagramó un operativo cerrojo que involucró a diversas áreas de la fuerza.

El despliegue contó con una pieza clave: el soporte aéreo del dron de la Jefatura Departamental. A través de las imágenes en tiempo real, los uniformados detectaron el preciso momento en que el sospechoso advirtió la presencia policial e intentó darse a la fuga a pie.

Tras una intensa persecución y seguimiento por el terreno, el prófugo fue cercado y aprehendido en la zona del arroyo, justo al lado del Parque Berduc.

En el procedimiento participaron los móviles de la Comisaría 8ª, el grupo de elite GEP, el Jefe y Segundo Jefe de Operaciones, y personal de Cuerpo y Guardia.

(Ahora)