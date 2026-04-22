Concejales aprobaron el cambio de nombre de la Plaza Alvear

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la iniciativa que reemplaza el nombre de Plaza Alvear por “Patrono San Miguel Arcángel”.

El Concejo Deliberante de Paraná aprobó este martes el cambio de nombre de Plaza Alvear por «Patrono San Miguel Arcángel». La iniciativa, impulsada por el concejal Fernando Quinodoz, se oficializaría en un plazo de entre 10 y 15 días, una vez promulgada la ordenanza.

En declaraciones a Elonce, el edil explicó que la propuesta “nace de la necesidad de una revisión histórica, de revalorizar nuestra identidad como entrerrianos, como paranaenses, con nuestros ideales federales”, expresó.En ese sentido, sostuvo que no se trató de una modificación meramente simbólica. “No era la idea simplemente cambiar un nombre por cambiarlo, sino quitarle el nombre a alguien que no merece honor en nuestra provincia”, afirmó en referencia a Carlos María de Alvear.

Argumentos históricos del cambio

Durante la entrevista, Quinodoz repasó aspectos históricos para fundamentar la iniciativa. “Recordemos que en 1815 fue director supremo del Directorio de Buenos Aires, libró diversas batallas contra la provincia de Entre Ríos y fue enemigo del general Artigas”, señaló.

Además, agregó que el objetivo también fue reconocer el uso popular del nombre actual. “Es un doble acto de justicia: quitarle ese nombre a quien no merece honor y darle a los paranaenses el nombre con el que todos conocemos cariñosamente esa plaza, que es San Miguel Arcángel”, remarcó.

Aprobación unánime y debate ciudadano

El proyecto fue acompañado por todos los concejales presentes. “Hoy había 13 concejales presentes y los 13 votaron a favor del cambio”, indicó el autor de la iniciativa.

Asimismo, valoró el debate que se generó en la comunidad. “Lo importante es que los paranaenses hemos tenido la posibilidad de escrutarnos qué nombre les ponemos a los espacios públicos, de dónde vienen esos nombres y si son merecidos”, sostuvo.

Según recordó, el espacio fue creado en 1836 y originalmente no tenía denominación oficial. “Se la llamaba Plaza del Molino hasta que en 1854 el vicepresidente de la Confederación le impuso el nombre Carlos María de Alvear”, explicó Quinodoz.

Identidad y participación vecinal

El concejal también vinculó el proyecto con otras iniciativas municipales orientadas a fortalecer la identidad barrial. “Se hace a través de un programa municipal donde los propios vecinos eligen los nombres de los barrios y luego son aprobados en el Concejo Deliberante”, detalló.

En ese marco, mencionó que recientemente se aprobó la denominación de un espacio público en otro sector de la ciudad. “Hoy, por ejemplo, se aprobó el nombre de la plaza del barrio Las Rosas, que se llamará ‘Poetas de las Rosas’ por iniciativa de los vecinos”, indicó.

Finalmente, destacó el valor de este tipo de decisiones. “No es simplemente simbólico, es generar y reafirmar la identidad”, concluyó.

Otros proyectos aprobados

En este marco se aprobó el dictamen correspondiente al proyecto de ordenanza presentado por el concejal Máximo Miguez, a través del cual se denomina «Paseo Emilce Pross» al sector de la plaza «Mujeres Entrerrianas», ubicado sobre calle José Lambarri, frente a las históricas gradas del ex hipódromo de Paraná.

También se sancionó la ordenanza impulsada por los concejales Rosana Toso, Silvia Campos, Pablo Donadío, Maximiliano Rodriguez Paulin y Fabián Carbajal que designa con el nombre de «Pasaje Silvestre Garcia Paiz» a la cortada Nº 129, ubicada entre calles República de Siria y Estado de Palestina del barrio «Malvinas Argentinas». Esta iniciativa busca homenajear a un vecino destacado por su compromiso comunitario, solidaridad y contribución al desarrollo social del barrio, fortaleciendo la identidad de la zona.

Durante la jornada los ediles aprobaron por unanimidad el proyecto presentado por las concejalas Fernanda Facello Gerez, Luisina Minni y Susana Farías, mediante el cual se designa con el nombre de «Plaza Poetas de las Rosas» al espacio verde ubicado en calles Juan Morath y José Eduardo Seri, del Barrio las Rosas.

Finalmente, se aprobó el dictamen correspondiente al proyecto de decreto presentado por el concejal Máximo Miguez que declara de Interés Cultural del Honorable Concejo Deliberante la obra literaria «Yuchán Florecido», del escritor Claudio Guido Puntel, distinguida con el premio Fray Mocho 2023.