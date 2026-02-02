Concordia vivió la segunda noche de Carnaval con una gran afluencia de público

Desde la Municipalidad de Concordia destacaron el acompañamiento del público concordiense y la visita de turistas en el marco de la segunda noche del Carnaval. Además, renovó la invitación para la tercera velada.

De acuerdo con lo que precisaron desde el municipio, la jornada se desarrolló con normalidad y ante un público que acompañó desde el primer minuto. Durante la segunda noche, desfilaron las comparsas Emperatriz, Bella Samba, Imperio y Ráfaga, que presentaron sus propuestas artísticas correspondientes a la edición 2026.

Al respecto, el intendente Francisco Azcué destacó la importancia del Carnaval para la ciudad y expresó que “es una de las expresiones culturales y turísticas más importantes de nuestra ciudad. Cada noche genera trabajo, movimiento económico y fortalece nuestra identidad, con un espectáculo que convoca a vecinos y turistas de toda la región”.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Luciano Dell Olio, subrayó el desarrollo de la segunda noche y apuntó que “vivimos una segunda noche muy positiva, con un gran acompañamiento del público y un espectáculo que se desarrolló con normalidad, reflejo del trabajo conjunto entre las comparsas, el Ente de Carnaval y las distintas áreas municipales”.

Crecimiento del evento

Asimismo, el director del Ente Permanente de Carnaval, Luis Sánchez, valoró el crecimiento del evento y señaló que “el Carnaval sigue creciendo noche a noche. El nivel artístico de las comparsas y la respuesta del público confirman el enorme trabajo que se realiza durante todo el año para sostener este espectáculo”.

Desde la organización también se destacó el correcto funcionamiento del operativo general, especialmente en lo referido al ingreso al predio, con la implementación del nuevo acceso por calle Teniente Ibáñez y el uso del sistema de entradas con código QR, que permitieron “agilizar el ingreso y mejorar la experiencia del público”.

El Carnaval de Concordia 2026 continuará el próximo sábado 7 de febrero, con una nueva noche de desfile en el Corsódromo Atanasio Bonfiglio, renovando la invitación a vecinos y turistas a seguir disfrutando del evento más pasional del país.