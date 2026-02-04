Conmoción en Cerrito: encontraron un cuerpo calcinado en un auto incendiado

Un cadáver calcinado dentro de un auto incendiado fue hallado de madrugada en un camino vecinal cercano al cruce de las rutas 12 y 8, en jurisdicción de Cerrito.

Un hecho de extrema gravedad fue registrado en la madrugada de este miércoles, cuando un cuerpo fue hallado en un camino rural cercano a la localidad de Cerrito, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Paraná. El cadáver se encontraba en el interior de un automóvil incendiado, lo que motivó la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad y del gabinete de Criminalística.

El hallazgo se produjo en un camino vecinal que conecta con el ripio hacia la zona de Curtiembre, en cercanías del cruce de la ruta nacional 12 y la ruta provincial 8, esta última con traza entre Cerrito y Hernandarias. Vecinos de la zona dieron aviso a la Policía al advertir la presencia del vehículo siniestrado.

Al lugar acudió personal de la comisaría de Cerrito, junto a peritos de Criminalística, quienes realizaron las primeras tareas en la escena. La zona fue rápidamente acordonada para preservar posibles rastros y permitir el desarrollo de las pericias.

Por el momento, rige un fuerte hermetismo respecto de la identidad de la víctima y de las circunstancias en las que se produjo la muerte. Tampoco se brindaron precisiones oficiales sobre el estado del cuerpo ni sobre el origen del incendio del rodado.

El vehículo está registrado a nombre de un vecino de Cerrito, aunque no se puede establecer aún si el cuerpo hallado dentro corresponde al propietario o se trata de otra persona. Las fuentes que trabajan en el lugar hicieron saber que el cadáver se encuentra en un estado “irreconocible”.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de Oro Verde, donde se realizará la autopsia correspondiente. Los estudios permitirán determinar la causa de muerte y aportar datos clave para la investigación que se encuentra en curso.