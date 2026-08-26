Continúa la campaña de descacharrización en barrios de Paraná

Promotores de salud del Municipio realizan trabajos de concientización y descacharrización en la vecinal Espejo. Instan a vecinos a tomar precauciones, eliminando posibles reservorios donde se pueda desarrollar el mosquito en épocas más cálidas y húmedas.

La secretaria de Salud de Paraná, Claudia Enrique, afirmó que iniciar la campaña Anual de descacharrización y prevención del dengue en Paraná en agosto “es una estrategia que se complementa con otras para prevenir el dengue”.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes Aegypti y actualmente representa la principal arbovirosis de la región de las Américas, por lo que desde la Municipalidad de Paraná “se trabaja desde principios de agosto en la desacacharrización y campañas de concientización”, indicó la funcionaria.

En ese marco, contó que la Municipalidad “está comprometida con la salud de los vecinos y trabaja continuamente en campañas de concientización y prevención para evitar la propagación del dengue”.

En ese marco, la directora de Salud Comunitaria, Olga Castañeda, detalló que ya se realizaron operativos en los barrios Paraná XIV, 17 de febrero y ahora se trabaja en la vecinal Espejo.

La descacharrización consiste en el retiro de objetos en desuso -neumáticos, latas, botellas, recipientes plásticos, fuentones y baldes- que pueden acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito Aedes Aegypti, vector transmisor del dengue, el zika y el chikungunya.

“Además de prevenir estas enfermedades, el operativo busca propiciar entornos limpios y saludables en los barrios, reduciendo también la presencia de roedores y alacranes y el riesgo de leptospirosis”, explicó la Directora de Salud Comunitaria, Olga Castañeda.

En ese marco, recomendó a los vecinos y vecinas de la zona “sumarse a la iniciativa dejando frente a sus domicilios los elementos en desuso que puedan servir de criadero, para su posterior recolección por parte del personal municipal”.

Por último, insistió en la importancia de mantener los patios limpios y dar vuelta los recipientes que puedan acumular agua de lluvia y tapar los tanques de reserva.