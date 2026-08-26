Puesta en valor del acceso de calle Antonio Crespo

La Municipalidad inició una intervención integral en el cantero central de calle Antonio Crespo, entre Soler y avenida Ramírez, con un plazo de obra estimado en 45 días. Piden circular con precaución por el sector.

La Municipalidad de Paraná comenzó los trabajos de puesta en valor de uno de los principales accesos a la ciudad: el ingreso por el Túnel Subfluvial y circunvalación. La intervención se desarrolla sobre el cantero central de calle Antonio Crespo, en el tramo comprendido entre Soler y avenida Ramírez, uno de los corredores de entrada más transitados de la capital entrerriana.

El proyecto contempla el reemplazo de la actual estructura de cemento del cantero central por un diseño paisajístico que sumará superficie verde y una estética renovada a este ingreso estratégico. Uno de los ejes centrales de la obra es la preservación del arbolado existente: se conservarán todas las palmeras que caracterizan el sector, integradas al nuevo diseño urbano.

Además, se ejecutarán obras hidráulicas para optimizar el sistema de desagües y drenaje pluvial, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua durante las lluvias y evitar anegamientos, generando así las condiciones para incorporar nueva vegetación y un cerco verde.

El secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, explicó que la “reforma apunta al embellecimiento del cantero central, manteniendo las palmeras existentes e incorporando nuevas especies vegetales, además de la división de carriles en uno de los accesos más importantes de la ciudad”. El plazo estipulado es de 45 días.

Se trabajará en la canalización del agua de los drenajes pluviales y se incorporará riego por goteo para las nuevas plantaciones, además de tareas de bacheo sobre la trama vial de hormigón del sector. El proyecto y la ejecución de los trabajos están a cargo de personal municipal, a través del área de Arquitectura.

Respecto al estado previo del espacio, el funcionario recordó que “el cantero tenía más de 40 años y se encontraba muy deteriorado, con una altura reducida que no permitía a las palmeras desarrollar un soporte de tierra adecuado para su crecimiento”, dijo. La nueva estructura tendrá una elevación aproximada de 60 centímetros.

La selección de especies se realizó en conjunto con el vivero municipal, priorizando plantas resistentes a las altas temperaturas del verano; el sistema de riego por goteo se coordinó con el área de Obras Sanitarias del municipio.

La coordinadora de Arquitectura del Municipio, Melina Guerra, sostuvo que “el cantero anterior se encontraba en muy mal estado, lo que motivó la decisión de renovarlo”, y señaló que la elevación “no solo genera una división visual entre las dos arterias de ingreso y egreso de la ciudad, sino que, también, cumple una función de amortiguación acústica y lumínica”.

Recomendaciones para la circulación

Desde el Municipio pidieron circular con precaución por el sector, especialmente a los peatones, ya que los trabajos se extenderán de manera continua durante los días hábiles. El tránsito no se cortará totalmente, aunque se reducirá un carril en los tramos donde se esté trabajando. Habrá personal de tránsito en el lugar y cartelería que informará los cortes de manera progresiva.