Santa Rosa: Entre Ríos con alerta por lluvias y fuerte actividad eléctrica

Entre miércoles y viernes se esperan tormentas en Entre Ríos, con fuerte actividad eléctrica. Hacia el sábado, sectores del este provincial podrían acumular alrededor de 50 milímetros.

Llega el cierre de agosto y, como pasa todos los años, reaparece la misma pregunta: ¿va a llegar la tormenta de Santa Rosa? El mito está tan arraigado en la cultura argentina que pocas veces nos preguntamos si detrás de la tradición existe realmente un evento atmosférico particular o si se trata, en parte, de una coincidencia.

Si bien el santoral ubica la festividad de Santa Rosa el 30 de agosto, la regla no escrita amplía bastante el margen: las tormentas que se desarrollan cinco días antes o cinco días después, es decir, entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre, suelen quedar asociadas popularmente a la Santa.

Durante gran parte del invierno, incluido agosto, el centro y norte de Argentina atraviesan uno de los períodos más secos del año, en el que las tormentas suelen ser menos frecuentes.

En líneas generales predominan masas de aire frío, seco y estable. Cuando producen precipitaciones en el centro del país, muchas veces se presentan en forma de lluvias débiles o lloviznas.

Hacia finales de agosto, sin embargo, la dinámica atmosférica comienza a cambiar. El aire cálido y húmedo empieza a avanzar desde el norte, aportando ingredientes fundamentales para el regreso progresivo de las tormentas.

También entra en juego el llamado sesgo de confirmación: si diluvia entre fines de agosto y comienzos de septiembre, cuando ya nos acercamos a la temporada de tormentas, todos recuerdan que Santa Rosa “cumplió”.

Si, por el contrario, predominan el sol y el buen tiempo, el episodio pasa mucho más desapercibido o simplemente se considera que la famosa tormenta llegó antes o se atrasó algunas semanas.

El primer frente ya comienza a tomar protagonismo

Este año, el foco meteorológico estará puesto inicialmente en un sistema de bajas presiones en niveles medios y altos de la atmósfera que afectará este martes la porción central de la cordillera argentina y luego favorecerá la formación de un frente frío.

Durante el miércoles, este frente estará tomando forma sobre la clásica diagonal que une, curiosamente, Santa Rosa, en La Pampa, con Bahía Blanca, en Buenos Aires.

Entre miércoles y jueves se esperan lluvias y algunas tormentas aisladas sobre las provincias centrales, con mayor impacto sobre Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y Entre Ríos, donde podrían acumularse entre 10 y 20 mm.

Según las proyecciones del modelo ECMWF, durante la madrugada del jueves podrían registrarse tormentas eléctricas aisladas sobre el sur de Córdoba y el norte bonaerense, incluyendo al AMBA. Sin embargo, la mayor densidad de rayos se concentraría sobre el sur, sudeste y centro de Entre Ríos.

También podrían presentarse tormentas eléctricas aisladas entre miércoles y viernes en la región de Cuyo, pero por el momento no se prevé que sean fenómenos generalizados.

El Litoral, bajo la lupa hacia el fin de semana

Durante la madrugada del viernes, la actividad eléctrica más importante se concentraría sobre el centro y norte de Entre Ríos y el sudeste de Corrientes, para luego desplazarse progresivamente hacia el sudeste de Brasil.

El sábado, mientras sectores del sur brasileño podrían recibir cerca de 100 mm, del lado argentino habrá que prestar especial atención al este entrerriano. Allí, después de acumular anomalías positivas de precipitación superiores a 50 mm durante la segunda década de agosto, podrían sumarse alrededor de 50 mm adicionales solamente con este evento.

La atención se trasladaría el domingo 30 hacia el sur de Misiones y el noreste de Corrientes, regiones que ya acumularon anomalías positivas cercanas a 25 mm durante la segunda década del mes y que podrían recibir hasta 130 mm adicionales de precipitación, indica el sitio Meteored.

Mientras el primer sistema deja lluvias y tormentas sobre el centro y noreste argentino, un segundo frente comenzaría a formarse sobre el norte de la Patagonia hacia el domingo 30 de agosto. Alguno de los dos se llevará el título de “tormenta de Santa Rosa”.

Pronóstico del tiempo para Paraná y la zona

El pronóstico del tiempo en Paraná anticipa para este miércoles 26 de agosto condiciones mayormente estables, con cielo entre parcialmente y mayormente nublado y una temperatura máxima que alcanzará los 23 grados, según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La temperatura rondará los 12 grados durante la mañana, mientras que por la tarde llegará a 23 grados y hacia la noche descenderá hasta aproximadamente 19 grados.

La probabilidad de precipitaciones se mantendrá en 0% durante toda la jornada.

El viento será leve, con velocidades previstas de entre 7 y 12 kilómetros por hora durante buena parte del miércoles. Sin embargo, el panorama comenzará a modificarse durante el jueves, cuando regresará la inestabilidad.

Tormentas previstas para el jueves

Para el jueves 27, el SMN anticipa una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 22 grados, junto con probabilidades de precipitaciones de entre 10% y 40% durante las distintas franjas de la jornada.

El organismo anticipa condiciones de tormentas para la mañana y la tarde, mientras que durante la noche persistiría la posibilidad de precipitaciones. De esta manera, el jueves aparece como la jornada más inestable de los próximos días.

Tras el paso de la inestabilidad, las condiciones comenzarían a mejorar. Para el viernes 28 se pronostica una mínima de 11 grados y una máxima de 21, con una probabilidad de precipitaciones de entre 0% y 10% durante la madrugada y la mañana y sin lluvias previstas posteriormente.

Descenso de temperatura durante el fin de semana

Otro dato destacado para el viernes será la presencia de viento durante las primeras horas del día. El SMN anticipa ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora, aunque luego perderían intensidad.

El sábado 29 se presentaría con buenas condiciones meteorológicas, cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 14 y 20 grados. La probabilidad de lluvias será muy baja, de entre 0% y 10%.

Para el domingo 30, en tanto, se espera un descenso de la temperatura: la mínima se ubicará en 11 grados y la máxima en 18, sin precipitaciones previstas y con cielo parcialmente nublado.

Cómo comenzará la próxima semana

El lunes 31 continuará el tiempo estable en Paraná. El pronóstico anticipa una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 21, con presencia de sol y algunas nubes.

Finalmente, para el martes 1º de septiembre se prevé una jornada soleada, con 10 grados de mínima y 20 grados de máxima. Tampoco se anuncian precipitaciones.