El Gobierno presentó créditos hipotecarios para empleados públicos entrerrianos

Se trata de una línea de préstamos de hasta 100 millones de pesos con tasa subsidiada para la compra de vivienda única

En el marco de la presentación del «Beneficio Hipotecario para Agentes Públicos», el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, junto a autoridades del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) y del Banco de Entre Ríos, anunció el lanzamiento de una de las líneas de créditos hipotecarios más accesibles del país.

El programa, destinado a la adquisición de vivienda única, familiar y permanente, contará con un fondeo inicial de 20.000 millones de pesos aportados por la entidad bancaria, lo que permitirá otorgar unos 300 créditos en esta primera etapa.

Durante la conferencia de prensa realizada en la Sala de Periodistas de la Casa de Gobierno, el mandatario entrerriano destacó que la medida representa un «cambio de paradigma» en la gestión habitacional.

«Estamos hablando de un préstamo que llega hasta los 100 millones de pesos y que tiene una tasa del 6% anual y probablemente sea uno de los mejores créditos hipotecarios hoy en la Argentina», afirmó Frigerio, e insistió en que «la verdadera pelea contra el déficit habitacional se da a partir del crédito hipotecario».

Cuotas más bajas que un alquiler y subsidio estatal

El aspecto más destacado del anuncio es el subsidio del Estado provincial, que cubre dos puntos de la tasa, sumado a casi un punto adicional que absorbe el Banco de Entre Ríos como agente financiero. Esta sinergia permite reducir en un 20% tanto la cuota mensual a pagar como el nivel de ingresos requerido para calificar.

Al respecto, Frigerio puntualizó: «El préstamo toma hasta el 30% del ingreso de los trabajadores. Y nosotros nos ocupamos de que esta cuota sea menor, en promedio, que los alquileres que se vienen pagando».

Por su parte, representantes del IAPV brindaron detalles técnicos sobre el alcance del beneficio. Para un crédito de 50.000 UVA (equivalente a unos 100 millones de pesos actuales), la cuota mensual estimada en 695.000 pesos desciende a unos 475 mil pesos gracias al subsidio estatal.

En tanto, el ingreso familiar requerido disminuye de 2,32 millones a 1,84 millones de pesos. Asimismo, se aclaró que, en caso de no alcanzar el monto mínimo de manera individual, se podrán sumar ingresos de cotitulares, codeudores o cogarantes.

Requisitos y modalidad de inscripción

La línea de financiamiento cubre hasta el 75% del valor de la propiedad, la cual puede tener hasta tres dormitorios y estar ubicada en cualquier localidad de la provincia.

Para acceder, los solicitantes deben cumplir con las siguientes condiciones:

Ser empleados públicos provinciales de planta permanente.

Contar con una antigüedad mínima de 12 meses.

No poseer propiedades registradas a su nombre (destino exclusivo a vivienda única).

«La inscripción es muy sencilla», explicaron desde el organismo habitacional. Los interesados deberán ingresar a la web oficial del IAPV (www.iapv.gov.ar) o a los canales oficiales del Banco de Entre Ríos, donde ya se encuentra habilitado el botón de acceso. Una vez completado el formulario, el IAPV precalificará la condición de planta permanente y la ausencia de inmuebles; posteriormente, el banco se contactará con cada potencial beneficiario para continuar el trámite crediticio.

Finalmente, las autoridades confirmaron que la adjudicación se realizará por orden de llegada —una vez obtenida la calificación bancaria— y que existirá la opción de adelantar cuotas para cancelar el saldo de forma anticipada.